بتوقيت برلين - حرب روسية هجينة: تحد حقيقي للغرب؟

على الرغم من أن ألمانيا تؤكد أنها لا تريد حربا مع روسيا، إلا أنها في حرب هجينة على جبهات مختلفة. فضيحة التنصت الروسية الأخيرة على اتصالات قادة عسكريين ألمان مثل لذلك. فكيف يتصدى الغرب لحرب روسيا؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة:
إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية
جيهان أبو زيد، باحثة في الشؤون السياسية
جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي العربي لمكافحة الإرهاب– مدينة بون
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!