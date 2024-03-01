بتوقيت برلين - حرب روسية هجينة: تحد حقيقي للغرب؟

2024/3/14 ١٤ مارس ٢٠٢٤

على الرغم من أن ألمانيا تؤكد أنها لا تريد حربا مع روسيا، إلا أنها في حرب هجينة على جبهات مختلفة. فضيحة التنصت الروسية الأخيرة على اتصالات قادة عسكريين ألمان مثل لذلك. فكيف يتصدى الغرب لحرب روسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان