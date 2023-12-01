حرب روسيا على أوكرانيا: هل يحقق بوتين أهدافه؟

2023/12/7 ٧ ديسمبر ٢٠٢٣

فشل الهجوم المضاد، الذي شنته أوكرانيا في تحقيق الاختراق. كما أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يتراجع. وفي المقابل يجول فلاديمير بوتين حول العالم ويراهن على أن الجيش الأوكراني والغرب سوف يتعبان. من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب