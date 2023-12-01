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سياسةأوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا: هل يحقق بوتين أهدافه؟

٧ ديسمبر ٢٠٢٣

فشل الهجوم المضاد، الذي شنته أوكرانيا في تحقيق الاختراق. كما أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يتراجع. وفي المقابل يجول فلاديمير بوتين حول العالم ويراهن على أن الجيش الأوكراني والغرب سوف يتعبان. من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة: عامر الموسوي، صحفي وخبير في شؤون شرق أوروبا // شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي // هالة الساحلي، صحفية مختصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - بروكسل

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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