حرب روسيا على أوكرانيا: هل يحقق بوتين أهدافه؟

فشل الهجوم المضاد، الذي شنته أوكرانيا في تحقيق الاختراق. كما أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يتراجع. وفي المقابل يجول فلاديمير بوتين حول العالم ويراهن على أن الجيش الأوكراني والغرب سوف يتعبان.
من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة: عامر الموسوي، صحفي وخبير في شؤون شرق أوروبا // شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي // هالة الساحلي، صحفية مختصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!