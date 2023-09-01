بتوقيت برلين - حرب أوكرانيا: ماذا وراء تعاون روسيا مع كوريا الشمالية؟

حسب الخبراء لدى أوكرانيا نافذة زمنية لعدة أسابيع فقط لاستكمال هجومها المضاد. كييف تطالب بالمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائها، بينما يستعين بوتين في حربه المستمرة ضد أوكرانيا بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة: جيهان أبو زيد، باحثة سياسية // أحمد عصام، باحث ومدون // سمير راغب، خبير في الشؤون السياسية والعسكرية - القاهرة
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!