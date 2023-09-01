بتوقيت برلين - حرب أوكرانيا: ماذا وراء تعاون روسيا مع كوريا الشمالية؟

2023/9/14 ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣

حسب الخبراء لدى أوكرانيا نافذة زمنية لعدة أسابيع فقط لاستكمال هجومها المضاد. كييف تطالب بالمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائها، بينما يستعين بوتين في حربه المستمرة ضد أوكرانيا بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب