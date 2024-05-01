جورجيا ومولدافيا

بينما تستمر الحرب في أوكرانيا بين روسيا والغرب، يحذر المراقبون من اتساع رقعة الصراع ليشمل دولا أوروبية أخرى لا يزال النفوذ الروسي فيها كبيرا. كما في جورجيا، الجمهورية السوفييتية السابقة وجمهورية مولدوفا او مولدافيا.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة:
جيهان أبو زيد، باحثة في الشؤون السياسية //
عامر الموسوي، صحفي مختص بالشأن الروسي //
رامي القليوبي، خبير في الشأن الروسي - موسكو
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!