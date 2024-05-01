جورجيا ومولدافيا

2024/5/23 ٢٣ مايو ٢٠٢٤

بينما تستمر الحرب في أوكرانيا بين روسيا والغرب، يحذر المراقبون من اتساع رقعة الصراع ليشمل دولا أوروبية أخرى لا يزال النفوذ الروسي فيها كبيرا. كما في جورجيا، الجمهورية السوفييتية السابقة وجمهورية مولدوفا او مولدافيا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان