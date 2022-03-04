بتوقيت برلين - جرائم الحرب الروسية: إجهاز على الدبلوماسية؟

تشير تقارير كثيرة إلى حدوث جرائم حرب في أوكرانيا، كما هو الحال في مدينة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف، مما دفع الغرب لتخطيط فرض المزيد من العقوبات على روسيا. بيد أن ألمانيا لا تريد التخلي عن الغاز الروسي، خشية أن يلحق ذلك الضرر بالاقتصاد الألماني. فهل يتحمل سياسيون ألمان سابقون مسؤولية رهن الاقتصاد الألماني لروسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
Gäste der Folge: Najeh Al-Obaidi, Politik- und Wirtschaftsexperte Walid Al-Sheikh, Journalistin und Politologin Manal Lutfi, Schriftstellerin und Journalistin - London