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سياسةأوروبا

تظاهرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

١ فبراير ٢٠٢٤

يتظاهر ملايين الألمان ضد خطط اليمين المتطرف وضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمتطرف والذي يقترب من السلطة في البلاد. فأي خطر يشكله الحزب وهل تصمد الديمقراطية في ألمانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

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ضيوف الحلقة:
 نادر خليل، ناشط سياسي واجتماعي // 
لينا نجمي، محللة سياسية وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني // 
عارف حجاج، محلل سياسي وخبير في الشؤون السياسية الألمانية

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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