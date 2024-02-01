تظاهرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

يتظاهر ملايين الألمان ضد خطط اليمين المتطرف وضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمتطرف والذي يقترب من السلطة في البلاد. فأي خطر يشكله الحزب وهل تصمد الديمقراطية في ألمانيا؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة:
نادر خليل، ناشط سياسي واجتماعي //
لينا نجمي، محللة سياسية وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني //
عارف حجاج، محلل سياسي وخبير في الشؤون السياسية الألمانية
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!