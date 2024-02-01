تظاهرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

2024/2/1 ١ فبراير ٢٠٢٤

يتظاهر ملايين الألمان ضد خطط اليمين المتطرف وضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمتطرف والذي يقترب من السلطة في البلاد. فأي خطر يشكله الحزب وهل تصمد الديمقراطية في ألمانيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان