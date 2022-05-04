 بتوقيت برلين - تسليح الغرب لأوكرانيا: هل يجعله طرفا مباشرا في الحرب؟ | بتوقيت برلين | DW | 05.05.2022

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بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - تسليح الغرب لأوكرانيا: هل يجعله طرفا مباشرا في الحرب؟

يتسابق السياسيون الغربيون فيما بينهم على كيفية دعم كييف، وحتى المستشار الألماني شولتس قرر تزويد أوكرانيا بأسلحة ألمانية ثقيلة. فهل أصبحت الدول الغربية بدعمها العسكري المكثف لأوكرانيا طرفا مباشرا في حربها مع روسيا؟ وهل ينجر حلف الناتو إلى مثل هذه المغامرة ولو عن طريق الخطأ؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

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Gäste der Folge: Shabrma Yassin, Fachjournalistin für russische Angelegenheiten, Lina Najmi, Mitglied des Beratungsteams der Sozialdemokratischen Partei, Waseem Ibrahim, Fachjournalistin für europäische Angelegenheiten - Brüssel

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