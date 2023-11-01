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سياسةألمانيا

تحديث الاقتصاد الألماني: هل ينسجم مع التحول الأخضر؟

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

تواجه ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم أزمة في الميزانية بعد تجميد الإنفاق الطارئ، ما يهدد خططها للتحول الأخضر. فهل تخسر برلين في السباق من أجل الحياد المناخي؟ من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة: عبد الرحمن عمار، صحفي وخبير في الشأن الألماني // ناجح العبيدي، خبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية // إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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