تحديث الاقتصاد الألماني: هل ينسجم مع التحول الأخضر؟

2023/11/30 ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

تواجه ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم أزمة في الميزانية بعد تجميد الإنفاق الطارئ، ما يهدد خططها للتحول الأخضر. فهل تخسر برلين في السباق من أجل الحياد المناخي؟ من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب