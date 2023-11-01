تحديث الاقتصاد الألماني: هل ينسجم مع التحول الأخضر؟

تواجه ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم أزمة في الميزانية بعد تجميد الإنفاق الطارئ، ما يهدد خططها للتحول الأخضر. فهل تخسر برلين في السباق من أجل الحياد المناخي؟
من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة: عبد الرحمن عمار، صحفي وخبير في الشأن الألماني // ناجح العبيدي، خبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية // إبراهيم محمد، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!