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سياسة

بتوقيت برلين - بعد فشل الهجوم المضاد: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟

٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

نقص الذخيرة وتباطأ المساعدات من الغرب يجعلان الهجوم الأوكراني المضاد أكثر صعوبة. بعد إعلان الجيش الأوكراني عن وصول الهجوم المضاد إلى طريق مسدود، حلفاء كييف يجددون التأكيد على دعمهم. فهل مازال الحسم العسكري ممكنا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة عامر الموسوي، صحفي وخبير في الشؤون الروسية // مكسيم العيسى، صحفي // هديل عويس، صحفية وخبيرة في الشأن الأمريكي - واشنطن

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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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