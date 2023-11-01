بتوقيت برلين - بعد فشل الهجوم المضاد: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟

2023/11/23 ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

نقص الذخيرة وتباطأ المساعدات من الغرب يجعلان الهجوم الأوكراني المضاد أكثر صعوبة. بعد إعلان الجيش الأوكراني عن وصول الهجوم المضاد إلى طريق مسدود، حلفاء كييف يجددون التأكيد على دعمهم. فهل مازال الحسم العسكري ممكنا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة