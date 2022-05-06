 بتوقيت برلين - الغزو الروسي لأوكرانيا: طعم الهزيمة في ذكرى يوم النصر؟ | بتوقيت برلين | DW | 12.05.2022

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بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - الغزو الروسي لأوكرانيا: طعم الهزيمة في ذكرى يوم النصر؟

خلال الاستعراض العسكري الكبير الذي أقيم في موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كعادته توظيف المناسبة. لكن يبدو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود. فالأوكرانيون يظهرون مقاومة شرسة وتمكنوا من استعادة مناطق مهمة. فكيف أضحت أهداف بوتين العسكرية؟ وكيف يخطط الغرب لمواجهتها؟ يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة: وليد الشيخ، صحفي ومحلل سياسي ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية د. رولاند بيجاموف، خبير في الشأن الروسي (موسكو)

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