الغرب وأوكرانيا

2024/2/22 ٢٢ فبراير ٢٠٢٤

يبدو أن فلاديمير بوتين يحقق مكاسب جيدة على الأرض بعد عامين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والآن تطالب بقوة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بعدم التقاعس في دعم الجيش الأوكراني. فهل هناك استراتيجية للغرب؟ وما هو الوضع الداخلي لروسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة