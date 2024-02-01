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سياسةأوكرانيا

الغرب وأوكرانيا

٢٢ فبراير ٢٠٢٤

يبدو أن فلاديمير بوتين يحقق مكاسب جيدة على الأرض بعد عامين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والآن تطالب بقوة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بعدم التقاعس في دعم الجيش الأوكراني. فهل هناك استراتيجية للغرب؟ وما هو الوضع الداخلي لروسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة: ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // عبير السعدي، صحفية ومدربة إعلامية // رامي القليوبي، خبير في الشأن الروسي - موسكو

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أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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