بتوقيت برلين - الصين وتايوان: الوحدة المستحيلة؟

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يتصاعد التوتر بين الصين وتايوان بعد اختراق طائرات حربية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان وذلك بشكل متكرر. الرئيس الصيني يهدد بنهاية سيئة للصراع، في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الصين من شن هجوم. فهل الوحدة بين الصين وتايوان مستحيلة؟
من كان يعتقد أن الحرب الباردة قد ولّت وانتهت بسقوط جدار برلين، فعليه متابعة تطورات العلاقات الأمريكية الصينية، إذ يبدو أن صراع النفوذ بين العملاقين وحلفائهما قد دخل مرحلة اصطفاف جديدة تعترضها مطبات كبرى أولها اقتصادية.
لم تكن الوحدة الألمانية مجرد نقطة نهاية للحرب الباردة، بل كانت أيضاً بداية حقبة من العلاقات الجديدة، بدأت بآمال كبيرة لكنها أدت إلى "سلام بارد". لمحة على العلاقات الدولية بعد مرور ثلاثة عقود على نهاية الحرب الباردة.
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