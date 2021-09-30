 بتوقيت برلين - الصين وتايوان: الوحدة المستحيلة؟ | بتوقيت برلين | DW | 14.10.2021

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بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - الصين وتايوان: الوحدة المستحيلة؟

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يتصاعد التوتر بين الصين وتايوان بعد اختراق طائرات حربية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان وذلك بشكل متكرر. الرئيس الصيني يهدد بنهاية سيئة للصراع، في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الصين من شن هجوم. فهل الوحدة بين الصين وتايوان مستحيلة؟

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** ARCHIV ** Ein Archivbild vom 12. September 1990 zeigt US-Aussenminister James Baker, Englands Aussenminister Douglas Hurd, den sowjetischen Aussenminister Eduard Schevardnadze, Frankreichs Aussenminister Roland Dumas, DDR-Aussenminister Lothar de Maiziere und Bundesaussenminister Hans-Dietrich Genscher, sitzend von links, bei der Unterzeichnung des 2plus4-Vertrages in Moskau. Zwei historische Hoehepunkte und ein schwerer Tiefschlag praegen das politische Leben des einst dienstaeltesten Aussenministers der Welt. Noch heute ueberkommt ihn dieses Kribbeln, wenn er an den frenetischen Jubel tausender verzweifelter DDR-Buerger denkt, denen er vom Balkon des Palais Lobkowicz in Prag aus in Wendejahr 1989 den Weg in die Freiheit verkuendete. Der zweite Hoehepunkt ist weniger emotionsgeladen und laermerfuellt, dafuer fuer den Frieden in Europa um so wichtiger: Die friedliche Absicherung der Wiedervereinigung erkannten, die mit dem 2plus4-Vertrag von 1991, gekroent wurde. Der faktische Friedensvertrag, vor allem die Beteiligung der beiden Deutschlands an der Konferenz der Weltkriegssieger, war seine Vision. Seine boeseste Erfahrung war die totale Machtlosigkeit beim Olympia-Massaker 1972 in Muenchen. Damals war er Willy Brandts Innenminister. Am Mittwoch, den 21. Maerz 2007, wird Hans-Dietrich Genscher 80 Jahr alt. (AP Photo/File) **zu APD3508 und APD3509 ** -- ** FILE ** Signing of the 2 + 4 treaty by the foreign ministers James Baker (United States), Douglas Hurd (Great Britain), Eduard Shevardnadze (Soviet Union), Roland Dumas (France), Lothar de Maiziere (German Democratic Republic), Hans-Dietrich Genscher (Federal Republic of Germany), on September 12, 1990 at the October Hotel, Moscow. (AP Photo) |

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