بتوقيت برلين - الصين وتايوان: الوحدة المستحيلة؟

شبح حرب باردة ـ ثمن سعي الغرب لترويض العملاق الصيني

من كان يعتقد أن الحرب الباردة قد ولّت وانتهت بسقوط جدار برلين، فعليه متابعة تطورات العلاقات الأمريكية الصينية، إذ يبدو أن صراع النفوذ بين العملاقين وحلفائهما قد دخل مرحلة اصطفاف جديدة تعترضها مطبات كبرى أولها اقتصادية.