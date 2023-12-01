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سياسةعالمي

صعود اليمين المتطرف

١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

نجح اليمين المتطرف في الانتخابات في هولندا والأرجنتين وأيضا يسعى دونالد ترامب بهذا النهج للعودة إلى البيت الأبيض. فهل فشلت الأحزاب السياسية التقليدية في تجديد استراتيجياتها، أم أنها ستعود إلى المشهد مثلما حدث في بولندا؟ من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة: لينا نجمي، محللة سياسية وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي // ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // محمد أمزيان، صحفي وباحث سياسي - روزندال، هولندا

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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