صعود اليمين المتطرف

2023/12/14 ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

نجح اليمين المتطرف في الانتخابات في هولندا والأرجنتين وأيضا يسعى دونالد ترامب بهذا النهج للعودة إلى البيت الأبيض. فهل فشلت الأحزاب السياسية التقليدية في تجديد استراتيجياتها، أم أنها ستعود إلى المشهد مثلما حدث في بولندا؟ من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة