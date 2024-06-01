بتوقيت برلين - الدعم العسكري لأوكرانيا: ورطة أوروبية بلا مخرج؟

2024/6/13 ١٣ يونيو ٢٠٢٤

تستنزف الهجمات الروسية أوكرانيا، بينما الاسلحة الغربية مستمرة في التدفق والخطوط الحمراء يتم تجاوزها، فهل يتورط الأوروبيون في حرب مع روسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان