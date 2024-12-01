بتوقيت برلين - صفقة مع بوتين على حساب أوكرانيا؟

مع استعداد دونالد ترامب لتولي منصبه، يحتدم النقاش حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وخطة مبعوث ترامب الخاص لهذا الملف تتكشف تفاصيلها، فهل يقبل زيلينسكي وبوتين بها؟ وما هي التنازلات التي سيتعين على أوكرانيا تقديمها من أجل السلام؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!