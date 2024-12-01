بتوقيت برلين - صفقة مع بوتين على حساب أوكرانيا؟

2024/12/5 ٥ ديسمبر ٢٠٢٤

مع استعداد دونالد ترامب لتولي منصبه، يحتدم النقاش حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وخطة مبعوث ترامب الخاص لهذا الملف تتكشف تفاصيلها، فهل يقبل زيلينسكي وبوتين بها؟ وما هي التنازلات التي سيتعين على أوكرانيا تقديمها من أجل السلام؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب