بتوقيت برلين - الجيش الألماني: ما مدى جاهزيته لحماية البلاد؟

2023/11/9 ٩ نوفمبر ٢٠٢٣

في ظل خشية أوروبا من تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة مستقبلا وفي ضوء التهديدات المتنامية، يتعين على ألمانيا أن تصبح حسب وزير الدفاع الألماني "جاهزة للحرب" مرة أخرى. حتى الآن ما يزال الجيش الألماني بعيدا عن جاهزيته التامة للدفاع عن البلاد. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة