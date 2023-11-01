بتوقيت برلين - الجيش الألماني: ما مدى جاهزيته لحماية البلاد؟

في ظل خشية أوروبا من تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة مستقبلا وفي ضوء التهديدات المتنامية، يتعين على ألمانيا أن تصبح حسب وزير الدفاع الألماني "جاهزة للحرب" مرة أخرى. حتى الآن ما يزال الجيش الألماني بعيدا عن جاهزيته التامة للدفاع عن البلاد.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة: عبد الرحمن عمار، صحفي خبير في الشؤون الألمانية // ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // هالة الساحلي، صحفية خبيرة في شؤون الناتو والشؤون الأوروبية - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
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