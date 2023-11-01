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سياسةألمانيا

بتوقيت برلين - الجيش الألماني: ما مدى جاهزيته لحماية البلاد؟

٩ نوفمبر ٢٠٢٣

في ظل خشية أوروبا من تراجع الدعم العسكري من الولايات المتحدة مستقبلا وفي ضوء التهديدات المتنامية، يتعين على ألمانيا أن تصبح حسب وزير الدفاع الألماني "جاهزة للحرب" مرة أخرى. حتى الآن ما يزال الجيش الألماني بعيدا عن جاهزيته التامة للدفاع عن البلاد. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة: عبد الرحمن عمار، صحفي خبير في الشؤون الألمانية // ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // هالة الساحلي، صحفية خبيرة في شؤون الناتو والشؤون الأوروبية - بروكسل

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سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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