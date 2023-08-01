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الأرض مقابل السلام: هل توافق أوكرانيا؟

٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

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مصرع زعيم فاغنر في حادث طائرة غامض وتطورات دراماتيكية تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. النرويج تنضم إلى تحالف الدول التي ستمنح اوكرانيا مقاتلات أمريكية ومؤشرات داخل أروقة الناتو على ترجيح فرضية تنازل أوكرانيا على بعض أراضيها لروسيا مقابل انضمامها الى الناتو.


من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

 

ضيوف الحلقة: شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي // ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // سمير راغب، خبير في الشؤون السياسية والعسكرية - القاهرة

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سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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