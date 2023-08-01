الأرض مقابل السلام: هل توافق أوكرانيا؟

مصرع زعيم فاغنر في حادث طائرة غامض وتطورات دراماتيكية تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. النرويج تنضم إلى تحالف الدول التي ستمنح اوكرانيا مقاتلات أمريكية ومؤشرات داخل أروقة الناتو على ترجيح فرضية تنازل أوكرانيا على بعض أراضيها لروسيا مقابل انضمامها الى الناتو.



من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

ضيوف الحلقة: شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي // ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية // سمير راغب، خبير في الشؤون السياسية والعسكرية - القاهرة