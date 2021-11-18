بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - أوليمبياد بكين: العالم كضيف على أوميكرون؟

مع إقتراب الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، ينظر العالم بقلق إلى تفشي متحور أوميكرون في الصين. حتى الآن اعتمدت الحكومة الصينية على استراتيجية "صفر-كوفيد". فهل ستنجح هذه الإستراتيجية أيضا مع الوفود الرياضية أم تتحول الأوليمبياد الشتوية إلى بؤرة لتفشي الفيروس؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان