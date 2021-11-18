بتوقيت برلين - أوليمبياد بكين: العالم كضيف على أوميكرون؟

مع إقتراب الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، ينظر العالم بقلق إلى تفشي متحور أوميكرون في الصين. حتى الآن اعتمدت الحكومة الصينية على استراتيجية "صفر-كوفيد". فهل ستنجح هذه الإستراتيجية أيضا مع الوفود الرياضية أم تتحول الأوليمبياد الشتوية إلى بؤرة لتفشي الفيروس؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
ضيوف الحلقة: إبراهيم محمد، خبير في الشؤون الاقتصادية الدولية// علاء الدين موسى، صحفي متابع للشؤون الرياضية في قناة دي دبليو// يحيى مكي، عالم الفيروسات والخبير السابق في منظمة الصحة العالمية - من مدينة ليون الفرنسية