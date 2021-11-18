 بتوقيت برلين - أوليمبياد بكين: العالم كضيف على أوميكرون؟ | بتوقيت برلين | DW | 21.01.2022

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بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - أوليمبياد بكين: العالم كضيف على أوميكرون؟

مع إقتراب الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، ينظر العالم بقلق إلى تفشي متحور أوميكرون في الصين. حتى الآن اعتمدت الحكومة الصينية على استراتيجية "صفر-كوفيد". فهل ستنجح هذه الإستراتيجية أيضا مع الوفود الرياضية أم تتحول الأوليمبياد الشتوية إلى بؤرة لتفشي الفيروس؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

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ضيوف الحلقة: إبراهيم محمد، خبير في الشؤون الاقتصادية الدولية// علاء الدين موسى، صحفي متابع للشؤون الرياضية في قناة دي دبليو// يحيى مكي، عالم الفيروسات والخبير السابق في منظمة الصحة العالمية - من مدينة ليون الفرنسية

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