بتوقيت برلين - أردوغان بين روسيا والغرب: وسيط أم مقايض؟

بنما تتقدم القوات الروسية في إقليم دونباس، تناشد كييف حلفاءها إمدادها بالأسلحة. وفي حين يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي دراغي بزيارة كييف، يسعى الرئيس التركي اردوغان للوساطة بين موسكو وكييف في ملف الحبوب بينما تستعد قواته لغزو شمال سوريا.

ضيوف الحلقة: جيهان أبو زيد، باحثة سياسية ناصر جبارة، صحفي متخصص في الشؤون الأوروبية سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية وخبير في القانون الدولي - اسطنبول

من برلين ترافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب