بتهم تتعلق بالتجسس .. هولندا تقرر طرد 17 دبلوماسيا روسيًا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية في بيان اليوم الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022) أنها طردت 17 عميلا للمخابرات الروسية، الذين تم اعتمادهم كدبلوماسيين، بناء على معلومات من أجهزة الأمن الهولندية.

وقالت الوزارة "سبب هذا (القرار) معلومات من وكالة الأمن والاستخبارات العامة ووكالة الأمن والاستخبارات الحربية تظهر أن الأفراد المشار إليهم، الذين تم اعتمادهم كدبلوماسيين في جهات التمثيل الروسية في هولندا، يعملون سرا كضباط مخابرات".

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكا هوكسترا في تصريح إنه وفقا للمعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، فإن هؤلاء الدبلوماسيون كانوا جواسيس وأنهم استغلوا، من بين أشياء أخرى، "الغطاء الدبلوماسي" من أجل جمع معلومات.

وأضاف هوكسترا أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالأمر في مبنى وزارة الخارجية. وأضاف الطرد يأتي بالنظر إلى "أمن هولندا"، كما أن تغيير الوضع الدولي الذي لعبته حرب أوكرانيا له دور أيضا.

وتابع وزير الخارجية الهولندي أن الحكومة مستعدة لأي رد فعل انتقامي من موسكو، وذكر في بيان "التجربة تقول إن روسيا لا تترك مثل هذه الإجراءات دون رد. لا يمكننا التكهن بشأن هذا، لكن وزارة الشؤون الخارجية مستعدة لسيناريوهات مختلفة قد تحدث في المستقبل القريب".

ولم يرغب الوزير هوكسترا في ذكر أي تفاصيل عن تلك الاتهامات، ويتعين على الدبلوماسيين الروس مغادرة البلاد في غضون الأسبوعين المقبلين.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)