بتهم الاغتصاب ـ القضاء الفرنسي يطالب بمثول الداعية طارق رمضان للمحاكمة

قال مكتب الإدعاء العام الفرنسي إنه استدعى الداعية والمفكر الإسلامي طارق رمضان للمثول أمام المحكة بشأن تهم اغتصاب، وأكد الإدعاء أنه في واحدة من القضايا، كانت الضحية امرأة ضعيفة تحتاج لحماية. يذكر أن رجل الدين (59 عاما) المولود في جنيف بسويسرا، كان رهن الاعتقال السابق للمحاكمة خلال الأشهر الـ10 الماضية. وقد نفى رمضان الاتهامات، لكنه اعترف لاحقا بوجود اتصالات مع النساء. وكان رمضان، وهو مؤلف عدة كتب، يقوم بتدريس الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، حصل على إذن بالغياب من المؤسسة البريطانية التاريخية بسبب الاتهامات التي وجهت إليه في فرنسا والتي تمتد بين الفترة من 2009 إلى 2016.

يذكر أن رمضان هو حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. ويتمتع رمضان (59 عاما) بشعبية لدى العديد من المسلمين الأوروبيين الشباب من أصول مهاجرة، وقد دفع من أجل نهج للإسلام يتكيف مع الحياة في أوروبا.

تغريم رمضان لكشفه هوية امرأة اتهمته بالاغتصاب

في فبراير / شباط 2022 أكدت محكمة الاستئناف في باريس تغريم المفكر الإسلامي لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزة هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن. وحكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الاعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) عام 2009. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" 84 مرة. وذكر رمضان الاسم ايضا خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في- ار ام سي". واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 تموز/يوليو 1881 حول حرية الصحافة والذي يحظر "نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء او تحرش جنسي" من دون اتفاق مكتوب.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)