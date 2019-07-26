بتهمة تهديد ومضايقة أوزيل- الشرطة تلقي القبض على شخصين

أكدت الشرطة في لندن اليوم الأحد (11 آب/أغسطس) أن رجلين سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل بتهمة ارتكاب جريمة إخلال بالنظام العام بحق اللاعب الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي تعرض مع زميله البوسني سياد كولاسيناك لهجوم مسلح الشهر الماضي.



وأضافت الشرطة في بيان أنها اعتقلت الرجلين يوم الخميس الماضي بعد مشادة كلامية مع حراس الأمن في منزل أوزيل، مشيرة إلى أن المتهمين اللذين يبلغ كل منهما 27 عاماً سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل (9 أيلول/سبتمبر)، وذلك بتهمة ارتكاب جنحة تتعلق بالإخلال بالنظام العام من خلال التهديد والمضايقة المتعمدة.



ونجا أوزيل وكولاسيناك من محاولة سطو قبل أسبوعين في لندن، عندما حاول شخصان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن. وكانت زوجة أوزيل أيضاً ترافقه في السيارة.



وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت لقطات فيديو للاعتداء وصور تظهر صور بطل العالم لعام 2014 بصحبة زوجته أمام أحد المطاعم.



وأعلن أرسنال يوم الجمعة أن أوزيل وكولاسيناك لن يشاركا في مباراة الفريق أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد، وذلك بسبب مخاوف على سلامتهم.



وأضاف النادي: "رفاهية لاعبينا وعائلاتهم دائما ما تكون أولوياتنا"، وتابع: "اتخذنا هذا القرار عقب مناقشات مع اللاعبين وممثليهم. نتطلع للترحيب مرة أخرى باللاعبين في الفريق في أسرع وقت ممكن".

م.ع.ح/س.ك (د ب أ ، أ ف ب)