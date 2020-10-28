 بتهمة الدعوة لشن هجمات بفرنسا.. توقيف ثلاثة أشخاص بإسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2021

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بتهمة الدعوة لشن هجمات بفرنسا.. توقيف ثلاثة أشخاص بإسبانيا

أوقفت الشرطة الإسبانية ثلاثة أشخاص بتهمة الدعوة لشن هجمات إرهابية في فرنسا بعد إعادة نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد في صحيفة "شارلي إيبدو". وقالت الشرطة إن الأشخاص كانوا يشكلون تهديداً واضحاً للسلامة العامة.

الصورة لشرطي إسباني

الشرطة قالت إن الموقوفين كانوا يشكلون خطراً على السلامة العامة.

أوقف في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم دعوا إلى شن هجمات في فرنسا بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية في صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة 2020 عن النبي محمد، كما أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس (30 نيسان/أبريل).

مختارات

هجمات إرهابية في فيينا، وباريس، ونيس، ودريسدن، عمليات ذبح وحشي وقتل بدم بارد هنا وهناك، فما الذي يوقع بالشباب في شباك الإسلاميين المتطرفين؟ وكيف يمكن انتشالهم من براثن التطرف؟ وقبل ذلك كيف يمكن الحيلولة مسبقا دون تطرفهم؟

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان "كان هناك تهديد واضح للسلامة العامة، ليس فقط في إسبانيا، بل في فرنسا أيضاً". وأوقف المشتبه بهم "المتطرفون جداً"، فجر الثلاثاء بعد ستة أشهر من بدء التحقيق، بحسب الشرطة. ومثلوا الخميس أمام قاضي التحقيق.

وقالت الشرطة إن الموقوفين استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي وحساباتهم التي تضم حوالي 19 ألف متابع من أجل "تشجيع القيام بهجمات إرهابية ضد الشعب الفرنسي والمؤسسات الفرنسية".

وبدأ تحقيق الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهر من إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الفرنسية "شارلي إيبدو" الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.
م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

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  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

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  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

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  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

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  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

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  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

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