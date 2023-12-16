النيابة العامة تطالب بالسجن والغرامة لمدرب سان جرمان السابق

بدأت محاكمة مدرب فريق باريس سان جرمان السابق، مدرب الدخيل القطر الحالي، كريستوف غالتييه، بتهمة التمييز العنصري والديني بحق لاعبين سود ومسلمين. وتطالب النيابة بالحكم عليه السجن والغرامة. لكنه ينفى التهم الموجهة إليه.

طالبت النيابة العامة الفرنسية في نيس بسجن مدرب نيس وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه، لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز العنصريّ والدّيني وتغريمه 49 ألف دولار أمريكي. وحضر غالتييه (57 عاماً) يوم أمس الجمعة (15 كانون الأول/ ديسمبر 2023) إلى محكمة نيس، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها حول شهر رمضان واللاعبين المسلمين. واعتبر المدرب انّ التهم الموجهة إليه "مبالغ فيها".

وانفجرت القضيّة في نيسان/ أبريل الماضي، حين سُرّبت رسالة بريد إلكتروني أرسلها جوليان فورنييه مدير نيس الذي اتّهم غالتييه بالتمييز العنصريّ، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي.

وقال محامي غالتييه إنه كان يجب على المحقّقين أن يجروا مواجهة بين الشهود، وهم مدير نيس والبرازيلي دانتي قائد الفريق والطاقم الطبّي.

وذكَر فورنييه في الرسالة محادثةً مع مدرب نيس السابق بعدما كان الأخير محاطاً بمجموعةٍ من مشجعي الفريق في مطعم، وقال إن "هناك الكثير من المسلمين والسود" في النادي. وأشار المدير في الرسالة إلى حادثة وقعت خلال رمضان عام 2022، اتّهم فيها غالتييه بالادعاء مراراً وتكراراً بوجود عدد كبير من المسلمين في النادي وطلب انتقالهم (إلى أنديةٍ أخرى). كما اتهمه أيضاً بوصف أحد مدافعي فريقٍ واجهه بـ"كينغ كونغ".

أقالت إدارة باريس سان جرمان المدرب كريستوف غالتييه بعد موسم واحد فقط؟ صورة من: Blondet Eliot/ABACA/picture alliance

نفي الاتهامات

واعترف مدرب الدحيل القطري حالياً بما قاله عن اللاعب، لكنّه ادّعى أنه كان يعني أن الرجل لديه "بُنية قويّة". وسبق أن نفى غالتييه المزاعم في نيسان/ أبريل الماضي عندما نُشرت للمرة الأولى، ووعد أن تكون له كلمته في المحكمة. وأضاف "لقد نشأت في مبنى حكوميّ وفي بيئة متعددة الثقافات ذات قيَم مشتركة واحترام للآخرين، بغضّ النظر عن أصولهم أو لونهم أو دينهم". وأكمل "لا يمكنني قبول تشويه سمعتي بهذه الطريقة، لذلك قررت اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد أي شخص يحاول الاضرار بسمعتي".

وبين الأطراف المعنيّة، لم يطلب نادي نيس أي شيء، فيما طلبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يورو واحد كمبلغٍ رمزيّ، بينما طلبت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا" 5 آلاف يورو.

وكان غالتييه الذي قاد سانت إتيان وليل سابقاً قد أقيل منسان جرمان في تموز/ يوليو الماضي قبل عامٍ على انتهاء عقده، وانتقل بعد ثلاثة أشهر إلى الدحيل. وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية نادي العاصمة للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحدفقط مع الفريق.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)