بتهمة التجسس.. تركيا تعتقل محامي السفارة الألمانية بأنقرة

أكدت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن السلطات التركية اعتقلت محامياً تركياً يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة في أيلول/سبتمبر، معتبرة أن هذه الخطوة "غير مفهومة". ويأتي ذلك وسط توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا التي يقيم فيها نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، بعد تدخل أنقرة مؤخراً في شمال شرق سوريا وتهديداتها بإطلاق موجات جديدة من اللاجئين الفارين من العنف في سوريا نحو أوروبا.

وقال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة فرانس برس "تم اعتقال محامي التعاون في سفارتنا في أنقرة في منتصف أيلول/سبتمبر"، مؤكداً لـ "شبيغل أونلاين"، الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية. وأضاف "اعتقاله غير مفهوم بالنسبة إلينا".

وقال المصدر في وزارة الخارجية أن المحامي "قدم دعماً متعارفاً عليه دولياً، وفي رأينا، دعما مقبولاً بدون جدال" للبعثة الألمانية في تركيا. وأضاف أن ألمانيا "تعمل بشكل مكثف على توضيح المزاعم وتحريره من الحجز".

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" أن المحامي المعتقل كان قد ساعد السفارة في بحث حول المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا قبل الاشتباه بأنه يمارس التجسس. وأضافت أن المسؤولين الألمان "يخشون أن تصل البيانات الحساسة والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالب لجوء إلى جهاز المخابرات التركي".

وبعض الأشخاص المعنيين هم نشطاء أكراد وأتباع الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه خطط لمحاولة انقلاب عام 2016.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)