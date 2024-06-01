بتقنيات يابانية.. يمكنك إنقاص وزنك بطريقة بسيطة وغير مرهقة

فيما يتبع البعض عدة طرق لفقدان الوزن كاتباع حمية قاسية أو ممارسة تمارين مرهقة، هناك طريقة أخرى قد تساعد على الوصول إلى نتيجة جيدة دون تضحيات كبيرة. الطريقة اليابانية تتبع استراتيجية فعالة للتحكم في الوزن بشكل طبيعي وصحي.

لاشك أن فقدان الوزن من التحديات التي يُواجهها ملايين الناس حول العالم، لاسيما مع انتشار مطاعم الوجبات السريعة على نطاق واسع، واتباع الكثير لنظام غذائي غير صحي بالمرة.

وفي محاولة لفقدان الوزن، يتبع الكثير من الناس خطوات "قاسية" أحيانا على غرار: حمية صارمة أو ممارسة تمارين رياضية مرهقة للغاية. لكن، يبدو أن هناك طريقة أخرى للتخلص من الوزن بسلاسة وفعالية كبيرة.

أما عن هذه الطريقة فهي ما يُطلق عليه بـ"حمية التنفس الطويل"، التي مارسها النجم السينمائي الياباني ميكي ريوسوكي. وتتكون هذه الطريقة اليابانية من مجموعة من تقنيات التنفس ونقل الوزن وشد العضلات، وفق ما أورده موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

وأوضحت "فوكوس" أن ميكي ريوسوكي كان يعاني من آلام في الظهر. واتبع ريوسوكي "حمية التفس الطويل" للتخلص من الألم. غير أنه سرعان ما لاحظ أيضا أنه يفقد الوزن باستخدام نفس طريقة التنفس.



فقدان الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأردف المصدر ذاته أن ميكي ريوسوكي خسر 13 كيلوغراما في غضون 50 يوما فقط، إذ انخفض محيط خصره بحوالي 12 سنتيمترا، وذلك باستخدام تقنية "حمية التفس للطويل".

كيف تعمل هذه التقنية؟

وتعمل هذه التقنية بشكل بسيط، حيث يتعين الوقوف بشكل مستقيم مع وضع إحدى القدمين أمام الجسم وتحريك الأخرى إلى الخلف. ثم استنشاق الهواء بعمق لمدة ثلاث ثواني مع رفع ذراعيك فوق الرأس. وبعد ذلك، الزفير بقوة لمدة سبع ثوان عن طريق شد جميع عضلات الجسم، حسب ما ذكره موقع "أونلي ماي هيلث"، الذي يُعنى بالأخبار الطبية.

وتساعد هذه التقنية على إبقاء الشهية "تحت السيطرة" وتحسين عملية الاستفادة من الطعام بالكامل. كما أنها تُخفض من ضغط الدم وتؤثر بشكل إيجابي على الدورة الدموية. فضلا عن دعم وظيفة الأمعاء، حسب ما أشار إليه موقع قناة "زات آينس" الألمانية.

يُشار إلى أن "حمية التنفس الطويل" لا تُناسب الجميع ولا يُنصح بها للأشخاص، الذين يُعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب، وفق ما ذكرته مجلة "لافام أكتيال" الفرنسية.

ر.م