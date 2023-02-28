بتفاصيل صغيرة.. لاعبون تخلّفوا عن القائمة المثالية لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الاثنين عن جوائزه للأفضل في العالم خلال عام 2022، وهي الجوائز التي منحت ليونيل ميسي المركز الأول مجددا متقدماً على كيليان مبامي وكريم بنزيمة.
وفي التشكيلة المثالية للعام، تم التصويت على الشكل التالي:
حارس المرمى: تيبو كورتوا/ خط الدفاع: أشرف حكيمي - جواو كانسيلو - فيرجيل فان دايك/ خط الوسط: كيفين دي بروين - لوكا مودريتش - كاسيميرو/خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - كريم بنزيما - إرلينغ هالاند.
وغاب عن القائمة عدد من اللاعبين المميزين الذين لم يستطيعوا حجز مكان لهم، والأسباب متعددة إما بين الإصابات، أو تراجع طفيف للمستوى عن العام السابق، أو عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، أو عدم التألق بشكل لافت خلال هذه البطولة العالمية.
وهذه لحمة عن خمسة أسماء قدمت أداءً مميزا خلال عام 2022 ولم تحضر في القائمة النهائية، وهي أسماء بين خطوط الهجوم والوسط والدفاع وحراسة المرمى:
فينيسويس جونيور: ساهم بشكل كبير في تحقيق الريال للقبي الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي، مسجلاً 17 هدفاً في الدوري وخمسة أهداف في دوري الأبطال، كما شارك في كأس العالم وسجل في المنافسة، وهو من المتألقين في منتصف هذا الموسم، لكن المنافسة كانت شرسة جدا في خطوط الهجوم في قائمة الفيفا، بحضور ميسي وهالاند ومبامي وبنزيمة.
ساهم فينيسيوس جونيور بشكل كبير في تحقيق الريال للقبي الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي
محمد صلاح: هداف الدوري الإنجليزي إلى جانب الكوري هيونج مين سون بـ23 هدفا، لكنه يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة بـ13. ساهم في تتويج ليفربول ببطولتين محليتين، ووصول النادي إلى نهائي دوري الأبطال وكذلك منافسة مانشستر سيتي إلى آخر مباراة في الدوري، لكن عدم تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم أثر كثيرا على حظوظه، إلى جانب البداية المخيبة لنادي ليفربول في بداية هذا الموسم.
محمد صلاح كان قريبا من تحقيق ثاني لقب دوري أبطال لكنه اصطدم مجدد بالريال
جود بيلينجهام: الموهبة الإنجليزية القادمة. تألق مع فريقه بوروسيا دورتموند الموسم الماضي. قدم عموما 14 تمريرة حاسمة وسجل ستة أهداف، كما جلب إليه الأنظار في بطولة كأس العالم. ينتظره مستقبل زاهر ومن المنتظر أن ينتقل إلى فرق أكبر في المواسم القادمة.
بعمر 19 عاما فقط، جود بيلينجهام من المتوقع أن ينافس أكثر على لقب الأفضل في العالم مستقبلا
روبن دياز: إذا كان فان دايك قد حقق الاستقرار في دفاع ليفربول، فالأمر ذاته يتكرر مع دياز في مانشستر سيتي، إذ تحول إلى أحد أصلب المدافعين في العالم وقيمته في السوق تصل حاليا إلى 75 مليون أورو كأحد أغلى المدافعين في العالم، لكن إخفاقه أمام الريال في نصف النهائي العام الماضي، ثم إخفاقه مع منتخب البرتغال والخروج أمام المنتخب المغربي أضعفا حظوظه حتى في الوصول إلى القائمة القصيرة.
روبن دياز من أشرس المدافعين في العالم
ياسين بونو: كان الحارس المغربي علامة فارقة خلال المونديال، خصوصا مباراتي الثمن والربع أمام كل من إسبانيا والبرتغال، عندما حافظ على نظافة شباكه. ولم يتلق في البطولة سوى خمسة أهداف، أربعة منها في النصف النهائي ومباراة الترتيب. لكن تألقه لم يكن بالصدفة، فقد فاز بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو الآن رسميا في قائمة الفيفا المصغرة لأفضل حراس العالم.
كان الحارس المغربي علامة فارقة خلال المونديال، ومن ذلك تألقه في صد ضربات الجزاء خلال المباراة مع إسبانيا
وتوجد أسماء أخرى هي كذلك كان يمكن أن تنافس للدخول إلى القائمة منها السنغالي ساديو ماني الذي سجل الموسم الماضي 23 هدفا في المجمل وحرمته الإصابة من المشاركة في كأس العالم، والمدافع الكرواتي جفارديول، والمهاجم الفرنسي غريزمان الذي لعب في كأس العالم في خط الوسط وتألق في مركزه، وكذلك نجم خط الوسط الدفاعي المغربي سفيان امرابط.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز العاشر - إيدن هازارد
بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز التاسع - كريستيانو رونالدو
رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثامن: جاك غريليش
في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السابع: أنطوان غريزمان
بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السادس: إنزو فرنانديز
صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الخامس - جواو فيليكس
يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الرابع - فيليب كوتينيو
في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثالث - عثمان ديمبيلي
عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثاني - كيليان مبابي
نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الأول - نيمار
222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة