باير ليفركوزن ينفرد موقتاً بصدارة الدوري الألماني

انفرد باير ليفركوزن موقتاً بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بانتظار المواجهة المنتظرة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومضيفه لايبزيغ، عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينتس متذيل الترتيب 3-0، السبت (30 سبتمبر/أيلول 2023)، ضمن المرحلة السادسة.

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة الدولي الإسباني السابق ومدربه الحالي تشابي ألونسو.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة عن شتوتغارت واثنتين عن بوروسيا دورتموند.

وسجّل أهداف ليفركوزن كل من الهولندي سيب فان دن بيرغ (في الدقيقة 18 خطأ في مرماه)، والإسباني أليكس غريمالدو (في الدقيقة 59) ويوناس هوفمان (في الدقيقة 65).

وتقدم شتوتغارت إلى المركز الثاني مؤقتًا، عقب فوزه على مضيفه كولونيا بهدفي دينيز أونداف (في الدقيقة 68 و88).

ويعيش كولونيا أسوأ ايامه، حيث لم يحرز سوى نقطة واحدة ويقبع في منطقة الخطر بالمركز 16.

وانتزع فولفسبورغ، سابع الترتيب، فوزًا ثمينًا من أينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على أرضه في "فولكسفاغن أرينا". وتابع المهاجم الدنماركي يوناس ويند تألقه، بتسجيله هدفي فريقه (في الدقيقة31 و84).

وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه (في الدقيقة 59).

ويحتل أونيون برلين، الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري أبطال أوروبا، المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم إلى المركز التاسع بسبع نقاط.

وحقّق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1. سجّل أهداف مونشنغلادباخ فلوريان نويهاوس (في الدقيقة 27) والفرنسي الحسن بليا (في الدقيقة 37 و45+3)، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتوني لوسيا (في الدقيقة 68).

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب)