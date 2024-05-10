باير ليفركوزن.. أرقام غير مسبوقة وأهداف في الوقت القاتل!

أرقام كثيرة حققها فريق باير ليفركوزن هذا الموسم، فقط حطم الرقم القياسي الأوربي لنادي يتفادى الهزيمة في كل المسابقات، ثم جذب إليه الأنظار بالأهداف في الوقت القاتل.

يستمر فريق باير ليفركوزن في تحطيم الأرقام القياسية، فبتعادله أمس مع نادي آس روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، أصبح الفريق دون هزيمة لمدة 49 مباراة في جميع المنافسات، ما جعله يحطم الرقم القياسي الذي كان يملكه نادي بنفيكا البرتغالي خلال الستينيات.

ولم يسبق لأي نادٍ أوروبي أن حقق هذا الرقم القياسي، لكن هناك من يتحدث عن نادي يُدعى يونيون سانت جيلواز البلجيك، الذي بقي 60 مباراة دون هزيمة في الثلاثينات، لكن كل تلك المباريات كانت في الدوري المحلي، ما يجعل إنجاز ليفركوزن فريدًا من نوعه بحكم أنه تفادى الهزيمة أيضًا في المنافسات الأوروبية.

وإذا ما واصل ذلك في مبارتي الدوري المتبقيتين، سيكون أول نادي على الإطلاق في الدوري الألماني يتفادى الهزيمة طوال الموسم.

لكن هناك ظاهرة غريبة لدى باير ليفركوزن هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفًا بعد الدقيقة 90، بما في ذلك هدف التعادل في مباراة أمس أمام روما. 12 هدفًا من هذه الأهداف كانت حاسمة، إما للتعادل أو لتحقيق هدف الفوز. وكان النادي قريبًا جدًا من الهزيمة أمام فرق عديدة، من بينها بوروسيا دورتموند قبل أيام، لكنه في محاولة أخيرة يسجل هدفاً.

ولم يتعادل النادي في الدوري الألماني، الذي توج به، سوى ست مرات بينما فاز حتى الآن 23 مرة وسجل في الدوري 75 هدفًا ولم يتلق سوى 22 هدفاً. والملاحظ أنه في أول 20 مباراة من الموسم لم يتعادل سوى مرتين في كل المنافسات.

ويطرح السؤال حاليًا: من سيكون ذلك النادي الذي سينال شرف إيقاف الرقم القياسي لباير ليفركوزن؟ فهو سيلتقي نادي أتلانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي وستكون المباراة صعبة للغاية خصوصًا أن النادي الإيطالي أقصى ليفربول في دور الثمانية، غير أن المهمة تبدو نسبيًا سهلة في نهائي كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية هو نادي كايزرسلاوترن.

وفي حال نجح فريق تشابي ألونسو في تحقيق اللقب الأوروبي فسوف يلتقي في مباراة السوبر الأوروبي إما بريال مدريد أو ببوروسيا دورتموند، وسيكون حينها التحدي كبيرا خصوصا إذا ما واجه النادي الإسباني. لكن هناك من يرى أن ليفركوزن سيكون أمام تحدِ أكبر في الموسم المقبل عندما يلعب في دوري الأبطال، فهل ينجح حينها في تفادي الهزيمة كما فعل هذا الموسم حتى الآن في الدوري الأوروبي؟

ع.ا