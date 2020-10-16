بايرن يواصل انتصاراته بدوري الأبطال وينتزع فوزا من لوكوموتيف موسكو

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا صعبا على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب "ار زد دي أرينا" في شمال شرق موسكو الذي يتسع عادة لـ27 ألف متفرج، لكن 7 آلاف تابعوها في المدرجات بسبب الإجراءات الصحية للسلطات المحلية.

هدف لوكوموتيف موسكو الوحيد في مباراة بايرن في موسكو، والتي أقيمت بحضور 7 آلاف متفرج (27/10/2020)

تقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله ليون غوريتسكا في الدقيقة 13، وتعادل لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 70 عن طريق أنتون ميرانشوك. وبعدها أضاع لوكوموتيف فرصتين ثمينتين لإحراز هدف التقدم بعد انفرادين بنوير، ثم دفع الثمن بدوره لأن يوزوا كيميش أطلق كرة "على الطاير" من خارج المنطقة استقرت في شباك الفريق الروسي في الدقيقة 79.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، حيث فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد 4 / صفر. وتوقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع سالزبورغ 2/2 في الجولة الأولى.

وانطلقت مساء الثلاثاء مباراة اتلتيكو مدريد مع ضيفه سالزبورغ ضمن المجموعة ذاتها.

وبفوزه الثلاثاء، رفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب، سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 13 انتصارا، وتعود آخر خسارة لبايرن ميونيخ إلى 13 آذار/ مارس 2019 عندما سقط على أرضه أمام ليفربول الانكليزي 1-3 في الدور ثمن النهائي.

ص.ش/م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)