بايرن يواجه "نفوراً جماعيا" من لاعبيه، فما هي الاسباب؟

السؤال الرئيسي الدائر حاليا في معقل بايرن ميونيخ، يدور حول الهدّاف ليفاندوفسكي؟ هل سيرحل إلى برشلونة هدفه المنشود؟ وماذا عن ساديو ماني هدّاف ليفربول؟ إلى أي مدى بدا انتقاله إلى ميونيخ واقعياً؟

لكن هذين الملفين، ما هما إلا غيض من فيض، لأن البافاري يواجه في هذه العطلة الصيفية أسئلة كثيرة من هذا النوع حول عدد من لاعبيه.

وفق التقارير التي نشرت في الأيام الأخيرة، إيريك ماكسيم وتشوبو موتينغ ومارسيل زابيتر الذي قدم موسما ضعيفا، جميعهم بصدد جمع الحقائب لمغادرة النادي الألماني. غير أن وكيل أعمال اللاعبين الثلاثة وفي حوار مع موقع بيلد، نفى ذلك تماما، بل وقالها بوضوح "الثلاثة باقون".

قائمة طويلة

يوشوا كيميش

بدوره أقحم نفسه على قائمة الأسماء أصحاب "الوجهة المجهولة". فقبل ثلاثة أيام فاجئ الجميع عند حديثه إلى المجلة الرياضية الفرنسية "So Foot" واصفاً الانتقال إلى نادٍ آخر كـ"تحد شخصي" قد يحمله معه "آفاقاً جديدة". كلام ترجمه البعض بأن اللاعب الشاب (27) عرض نفسه بشكل صريح في بورصة الانتقالات، علما أن عقده ممتد إلى غاية نهاية موسم 2025. سيرجيو غنابري في خط الهجوم أيضا مرشح وهو يريد أيضا المغادرة إلى ريال مدريد، فيما عقده ممتد لسنة واحدة فقط، مع انتظار ما سوف تؤول إليه مفاوضات التمديد.

يذكر أن المحلل الرياضي، نجم بايرن السابق لوتار ماتيوس كان قد حذر في مقال رأي على موقع سكاي ناديه السابق، ممّا أسماها ظاهرة

"الرغبة في مغادرة بايرن ميونيخ" والتي بدأت تظهر على اللاعبين بـ "كثرة". وقال إن هذا وعلى ما يبدو له علاقة مع "عدم شعور" اللاعبين بالتقدير الكافي. وبالنسبة لماتيوس فإن حالة ليفاندوفسكي أفضل مثال على ذلك، لأن المسؤولين "ركضوا" نحو نجم دورتموند السابق إيرلينغ هالاند وهو ما جرح شعور ليفاندوفسكي بطبيعة الحال، وفق المحلل.

هالاند يوقع مع مانشستر سيتي ونونيز مع ليفربول

في نهاية الأمر استقر مقام هالاند على ظهر سفينة مانشستر سيتي الإنجليزي، وفق ما أعلن عنه اللاعب رسميا يوم الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2022)، موضحا أنه وقع عقداً من خمس سنوات مع نادي بيب غوارديولا، وسوف يلتحق بصفوفه في أول تموز/يوليو المقبل.

رسميا النرويجي هالاند ينتقل إلى سيتي الانجليزي.

أما ليفاندوفسكي، فلا زال في نزاع مع البافاري، فهو يريد الطلاق والنادي لا يريد. غير أن "الفرج" قد يكون قادما من بنيفكا البرتغالي الذي أعلن أيضا الاثنين في بيان التوصل إلى اتفاق لانتقال لاعبه الأوروغوياني داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 78,5 مليون يورو.

لماذا هي صفقة مهمة؟! لأنها سوف تحسم أمر السنغالي ساديو ماني الذي عرض من أجله بايرن نحو 35 مليون يورو لـ "الريدز"، مقابل التنازل عن خدماته، لكن ليفربول أصر على عشرة ملايين إضافية ولازالت المفاوضات جارية وفق تصريحات مسؤولين بافاريين.

في ذات الوقت، وبعد صفقة نونيز، بات أمر رحيل ساديو ماني الذي أعلن أن بايرن وجهته المفضلة مسألة وقت فقط، ما يعني ضمنيا أن رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن باتت هي الأخرى مسألة وقت فقط.

هكذا هي لعبة كرة القدم، تمر التمريرات من كذا محطة ومن كذا لاعب، قبل أن تصل مرمى المنافس.

و.ب