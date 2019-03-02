بايرن يهزم فولفسبورغ بنصف دستة أهداف ويتصدر البوندسليغا

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت (التاسع من آذار/ مارس 2019) في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري. كما انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً من ضيفه شتوتغارت 3-1، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً للحفاظ على الصدارة. وفي بقية مباريات هذه الجولة فاز فرايبورغ على هيرتا برلين 2-1 وتعادل لايبزغ مع ضيفه آوغسبورغ سلباً.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، تلاعب نجوم بايرن ميونخ بلاعبي فولفسبورغ وتغلبوا عليهم 6-صفر. وسجل أهداف النادي البافاري سيرج نابري في الدقيقة 34 وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 37 و85 وخاميس رودريجيز في الدقيقة 52 وتوماس مولر في الدقيقة 76 ويوشوا كيميتش في الدقيقة 82. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن.

وعلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، انتزع بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً من ضيفه شتوتغارت 3-1. وتقدم بوروسيا بهدف سجله ماركو رويس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وعادل مارك أوليفيه كيمب النتيجة في الدقيقة 71، ليضيف باكو ألكاسير الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 84، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة، لكن هذا الفوز لم يكن كافياً للحفاظ على الصدارة، ليتراجع بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ. في المقابل، توقف رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب "شفارزفالد شتاديون"، فاز فرايبورغ على ضيفه هيرتا برلين 2-1. وسجل نيلز بيترسن لفرايبورغ في الدقيقة 27، ليعادل فيداد النتيجة في الدقيقة 76، إلا أن إيبيزيفيتش سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، ليمنح الفوز لفرايبورغ. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام ماينز، الذي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، فشل فريقا لايبزغ وآوغسبورغ في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليتعادلا سلباً وليحصل كل منهما على نقطة. ورفع لايبزغ رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع آوغسبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

خ.س/ ي.أ (د ب أ)