بايرن يهزم شتوتغارت ويستعيد صدارة البوندسليغا من دورتموند

في مباراة شهدت عودة نجمه السنغالي ساديو مانيه، استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه شتوتغارت 2/ 1 مساء اليوم السبت (4 مارس/ آذار 2023) بالمرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا في شتوتغارت، حسم بايرن فوزه على شتوتغارت بهدف في كل شوط. ورغم استحواذه على الكرة في الشوط الأول فشل بايرن في الاستفادة من ذلك واكتفى بمحاولات على فترات من مجهود فردي من جمال موسيالا. وجاء الحل عن طريق المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 39، الذي سدد كرة بعيدة المدى فشل فابيان بريدلوف حارس شتوتغارت في إيقافها لتمر من تحت يده إلى داخل الشباك وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدف، وقبل الهدف بدقيقتين كان دي ليخت قد تدخل في الوقت المناسب لحرمان شتوتغارت من التقدم، عندما أبعد الكرة من على خط المرمى.

دي ليخت يبعد الكرة من على خط المرمى في مباراة شتوتغارت

وعزز الكاميروني الألماني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، الذي مدد عقده مع بايرن أمس الجمعة، من تفوق الفريق الضيف بعد ثلاث تمريرات رائعة تركت دفاع شتوتغارت يكتفى بمشاهدتها. ورفع المهاجم الكاميروني رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وقلص شتوتغارت الفارق بواسطة المهاجم الكولومبي خوان خوسيه بيريا في الدقيقة 88 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة أضاع بايرن خلالها فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وكان النجم ساديو مانيه العائد من الإصابة التي أبعدته شهورا عن الملاعب قد شارك في المباراة بديلا بداية من الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وهذا الفوز رفع رصيد بايرن إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند الوصيف، وبفارق خمس نقاط عن أونيون برلين صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة والذي أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب بتعادله سلبيا مع ضيفه كولون عصر السبت.

وفي باقي المباريات السبت فاز أوغسبورغ على ضيفه فيردر بريمن 2/ 1 وشالكه على مضيفه بوخوم 2 / صفر وماينز على ضيفه هوفنهايم 1 / صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ سلبيا.

وكان بروسيا دورتموند قد تغلب 1/2 على ضيفه لايبزيغ أمس الجمعة.

ويستضيف بايرن ميونيخ يوم الأربعاء باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد انتصار البافاري 1/ صفر في فرنسا في الذهاب.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)