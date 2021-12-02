بايرن يهزم دورتموند ويحرز لقب الدوري للموسم العاشر على التوالي

نجح بايرن ميونخ في حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الحالي، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 3 / 1، اليوم السبت (23 نيسان/ أبريل 2022)، ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق 12 نقطة عندورتموند صاحب المركز الثاني، قبل نهاية الموسم بثلاث مراحل. وأكد بايرن أحقيته بزعامة الكرة الألمانية، بعدما حقق اللقب للموسم العاشر على التوالي، ورقم 32 في تاريخه، ليعوض جماهيره عن الإخفاق الأوروبي، بعدما خرج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة ساحقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر / 5.

وتقدم بايرن في الدقيقة 15 عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 52 سجل إيمري الهدف الوحيد لدورتموند من ضربة جزاء، فيما تكفل جمال موسيالا بالهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 83.

وكان موسم /2011 2012 هو آخر موسم يشهد تتويج فريق بلقب الدوري غير بايرن ميونخ، حينما نجح دورتموند في الفوز به تحت قيادة مديره الفني في ذلك الوقت يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي.

كما نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، بعدما تغلب في الجولات الماضية على أونيون برلين 4 / صفر وعلى فرايبورغ 4 / 1 وعلى أوغسبورغ 1 / صفر وعلى أرمينيا بيلفيلد 3 / صفر، وتعود آخر هزيمة له في المسابقة إلى منتصف شباط / فبراير الماضي، حينما خسر 2 / 4 أمام بوخوم.

أونيون برلين يثأر من لايبزيغ الذي أقصاها من نصف نهائي كأس ألمانيا

أونيون برلين يثأر من لايبزيغ

وفي باقي مباريات البوندسليغا التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، ثأر أونيون برلين لخروجه من نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم على يد لايبزيغ عندما قلب عليه الطاولة بالفوز عليه 2-1، منهيا سلسلته من 15 مباراة دون خسارة. وأسدى أونيون برلين خدمة إلى باير ليفركوزن الذي استعاد المركز الثالث من لايبزيغ بفوزه الثمين على مضيفه غرويتر فورث 4-1 الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية بعد هذه خسارته اليوم.

وفي مباراة مثيرة، خطف بوروسيا مونشنجلادباخ تعادلا مثيرا 3 / 3 من أرض مضيفه فرايبورج. وتقدم رامي بن سبعيني لمونشنجلادباخ في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة .13 وفي الدقيقة 49 سجل فينسينزو جريفو الهدف الأول لفرايبورج من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان جونتر التعادل في الدقيقة 61، ثم سجل فيليب لينهارت الهدف الثالث في الدقيقة .80 وبينما كانت المباراة في طريقها نحو فوز رائع لفرايبورج بالعودة للمباراة رغم تأخره بهدفين، نجح مونشنجلادباخ في إدراك التعادل عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتغلب كولن على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة اهداف لمارك أوث (3) والفرنسي أنتوني موديست (43) ويان ثيلمان (86) مقابل هدف لتيمو هوبرز (33 خطأ في مرمى فريقه).

وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم بهدفين للفرنسي أوبيت ايفان نديكا (32) والياباني دايتشي كامادا (66) مقابل هدفين لنديكا (12 خطأ في مرمى فريقه) ومواطنه جورجينيو روتيه (78).

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)