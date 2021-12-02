 بايرن يهزم دورتموند ويحرز بطولة الدوري للموسم العاشر على التوالي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.04.2022

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رياضة

بايرن يهزم دورتموند ويحرز بطولة الدوري للموسم العاشر على التوالي

كرس بايرن ميونيخ سيطرته على الدوري الألماني بعدما فاز على غريمه دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليغا، وتوج باللقب العاشر تواليا والـ32 في تاريخه. فيما ثأر أونيون برلين من لايبزيغ وأنهى سلسلة انتصاراته.

بايرن يحسم اللقب قبل ثلاث مراجل من نهاية الموسم

بايرن يحسم اللقب قبل ثلاث مراجل من نهاية الموسم

نجح بايرن ميونخ في حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الحالي، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 3 / 1، اليوم السبت (23 نيسان/ أبريل 2022)، ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

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ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق 12 نقطة عندورتموند صاحب المركز الثاني، قبل نهاية الموسم بثلاث مراحل. وأكد بايرن أحقيته بزعامة الكرة الألمانية، بعدما حقق اللقب للموسم العاشر على التوالي، ورقم 32 في تاريخه، ليعوض جماهيره عن الإخفاق الأوروبي، بعدما خرج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة ساحقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر / 5.

وتقدم بايرن في الدقيقة 15 عن طريق سيرجي غنابري، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 52 سجل إيمري الهدف الوحيد لدورتموند من ضربة جزاء، فيما تكفل جمال موسيالا بالهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 83.  

وكان موسم /2011 2012 هو آخر موسم يشهد تتويج فريق بلقب الدوري غير بايرن ميونخ، حينما نجح دورتموند في الفوز به تحت قيادة مديره الفني في ذلك الوقت يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي.

كما نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي، بعدما تغلب في الجولات الماضية على أونيون برلين 4 / صفر وعلى فرايبورغ 4 / 1 وعلى أوغسبورغ 1 / صفر وعلى أرمينيا بيلفيلد 3 / صفر، وتعود آخر هزيمة له في المسابقة إلى منتصف شباط / فبراير الماضي، حينما خسر 2 / 4 أمام بوخوم.

مباراة اونيون برلين ولايبزيغ في المرحلة 31 للبوندسليغا 23.04.2022

أونيون برلين يثأر من لايبزيغ الذي أقصاها من نصف نهائي كأس ألمانيا

أونيون برلين يثأر من لايبزيغ

وفي باقي مباريات البوندسليغا التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، ثأر أونيون برلين لخروجه من نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم على يد لايبزيغ عندما قلب عليه الطاولة بالفوز عليه 2-1، منهيا سلسلته من 15 مباراة دون خسارة. وأسدى أونيون برلين خدمة إلى باير ليفركوزن الذي استعاد المركز الثالث من لايبزيغ بفوزه الثمين على مضيفه غرويتر فورث 4-1 الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية بعد هذه خسارته اليوم.

وفي مباراة مثيرة، خطف بوروسيا مونشنجلادباخ تعادلا مثيرا 3 / 3 من أرض مضيفه فرايبورج. وتقدم رامي بن سبعيني لمونشنجلادباخ في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة .13 وفي الدقيقة 49 سجل فينسينزو جريفو الهدف الأول لفرايبورج من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان جونتر التعادل في الدقيقة 61، ثم سجل فيليب لينهارت الهدف الثالث في الدقيقة .80 وبينما كانت المباراة في طريقها نحو فوز رائع لفرايبورج بالعودة للمباراة رغم تأخره بهدفين، نجح مونشنجلادباخ في إدراك التعادل عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 وتغلب كولن على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة اهداف لمارك أوث (3) والفرنسي أنتوني موديست (43) ويان ثيلمان (86) مقابل هدف لتيمو هوبرز (33 خطأ في مرمى فريقه).

 وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم بهدفين للفرنسي أوبيت ايفان نديكا (32) والياباني دايتشي كامادا (66) مقابل هدفين لنديكا (12 خطأ في مرمى فريقه) ومواطنه جورجينيو روتيه (78).

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    سيرجي بارباريس - 330 مباراة

    بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.

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    جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

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    لوكاس بيتشيك - 332 مباراة

    لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.

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    زي روبرتو - 336 مباراة

    في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.

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    ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *

    لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).

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    ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة

    في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.

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    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    خليل ألتينتوب - 351 مباراة

    ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

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    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    نالدو- 358 مباراة

    البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.

  • Bundesliga FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt | Tor Lewandowski

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *

    جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

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    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة

    بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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