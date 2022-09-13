 بايرن يهزم برشلونة مجددا في ليلة تفوقِ أندية ألمانيا بدوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.09.2022

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رياضة

بايرن يهزم برشلونة مجددا في ليلة تفوقِ أندية ألمانيا بدوري الأبطال

من جديد أثبت بايرن ميونيخ علو كعبه على برشلونة. فقد نجح البافاري في الفوز على برشلونة، الذي كان متفوقا في الشوط الأول لكن بدون فعالية. كما فاز نادي ليفركوزن وكذلك فرانكفورت أيضا في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

UEFA Champions League | Bayern München v FC Barcelona

 ضرب بايرن ميونيخ الألماني ضيفه برشلونة الإسباني مجدداً، حتى بعدما نجح الأخير في الحصول على خدمات هداف النادي البافاري البولندي  روبرت ليفاندوفسكي ، وذلك بالفوز عليه 2- صفر على ملعب أليانز أرينا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2022)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

مختارات

تعرض ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، لهزيمة صادمة أمام نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري الأبطال. في المقابل افتتح برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مشوارهما في مرحلة المجموعات بصورة رائعة.


وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.
 لكن رجال المدرب تشافي هرنانديس عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) والألماني ليروي سانيه (54).
 وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-صفر بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم (20) قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للهولندي دنزل دمفريس (70) بعدما أكمل صاحب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61.

روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن السابق وبرشلونة الحالي حزين بعد تسجيل بايرن الهدف الأول، بينما خلفه زملاؤه السابقون في بايرن يحتفلون (13/9/2022)

في أول عودة له إلى أليانز أرينا بعد الانتقال من بايرن، خسر روبرت ليفاندوفسكي مع فريقه الجديد برشلونة أمام العملاق البافاري بدوري الأبطال.

ماتيب ينقذ ليفربول من فخ أياكس

اقتنص ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري  محمد صلاح  بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد قدوس التعادل لأياكس. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1-4 في الوقت الذي خسر فيه أياكس بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 4 /صفر. ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول ثلاث نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأربعاء بجلاسكو. 

ليفركون يهزم أتليتيكو مدريد مع نهاية المباراة

وفي المجموعة الثانية نجح باير ليفركوزن الألماني في خطف الفوز على ملعبه، بعدما فاجئ ضيفه أتليتيكو مدريد بهدفين لصفر والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. تقدم روبرت أندريش للفريق الألماني في الدقيقة 84. ومن خلال هجمة مرتدة رائعة، نجح موسى ديابي في تسجيل الهدف الثاني لبايرليفركوزن في الدقيقة 87. 

وفي نفس المجموعة فاز بروج البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه بورتو البرتغالي، ليتصدر بروج المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي ليفركوزن برصيد 3 نقاط، ثم أتليتيكو مدريد برصيد 3 نقاط أيضا ثم بورتو في المركز الأخير بدون نقاط. 

ليفاندوفسكي يواجه فريقه السابق بايرن ميونخ في مباراة نارية برشلونة بدوري أبطال أوروبا

بديلان يقودان سبورتنغ لشبونة للفوز على توتنهام

وفي المجموعة الرابعة، تجرع توتنهام هوتسبير أول هزيمة له هذا الموسم بالخسارة 2-صفر أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة، وجاء الهدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديلين باولينيو وآرثر غوميز.

صنع توتنهام فرصا أفضل في مباراة مفتوحة وممتعة. وكسر المهاجم باولينيو الجمود في الدقيقة 90 بضربة رأس متقنة من ركلة ركنية بينما سجل غوميز، الذي دخل أرض الملعب فقط بعد الهدف الأول، هدفا ثانيا من مسافة قريبة بعد مراوغة أكثر من لاعب في المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذا الفوز يتصدر سبورتنغ المجموعة الرابعة بست نقاط. بينما يأتي توتنهام ثانيا بثلاث نقاط بعد مباراتين.

وفي نفس المجموعة نجح أينتراخت فرانكفورت الألماني في تحقيق أول فوز له بدوري الأبطال عندما فاز على مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف لصفر مقتنصا نقاط المباراة الثلاثة. سجل هدف فرانكفورت والمباراة الوحيد الدنماركي ليندستروم في الدقيقة 43. وبهذا يحل فرانكفورت في المركز الثالث بالمجموعة بثلاث نقاط مثل توتنهام، وفي قام المجموعة يأتي مارسيليا الفرنسي بدون نقاط. 

قبل مواجهة الفريقين على استاد فيلودروم، نشبت مواجهات عنيفة بين جماهير أينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا، حيث تبادلت جماهير الفريقين التراشق بالألعاب النارية. (13/9/2022)

قبل مواجهة الفريقين على استاد فيلودروم، نشبت مواجهات عنيفة بين جماهير أينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا، حيث تبادلت جماهير الفريقين التراشق بالألعاب النارية.

ونشبت مواجهات عنيفة بين جماهير أينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا قبل مواجهة الفريقين على استاد فيلودروم. وتبادل الطرفان التراشق بالألعاب النارية، وأظهرت تسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، جماهير لنادي فرانكفورت وهم يؤدون التحية النازية. وبحسب صحيفة "بيلد" فإن نادي فرانكفورت يعمل على معرفة هوية المشتبه بهم في تلك الأحداث. 

وتقام مساء الأربعاء مباريات الجولة الثانية للمجموعات الأخرى ومن أهم اللقاءات مواجهة مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند. وسيكون لايبزيغ الألماني أمام اختبار صعب حين يواجه ريال مدريد على ملعب برنابيو. 

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    13 لقبا.. القمة المريحة!

    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

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    ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات

    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

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    الزعيم البافاري بستة ألقاب!

    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

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    زعيم الإنجليز في البطولة

    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

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    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

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    أياكس.. زعيم الكرة الشاملة

    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

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    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

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    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.