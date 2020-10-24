بايرن ينجو من الهزيمة أمام ضيفه بريمن في الدوري الألماني

بعد أداء متواضع، عدَّلبايرن ميونيخ تأخره ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه فيردر بريمن، اليوم السبت (21 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندلسيغا).

انتزع فيردر بريمن تقدما مستحقا في نهاية الشوط الأول عندما مرر غوش سارجنت كرة إلى ماكس إيغشتاين ليهز شباك مانويل نوير بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى.

ولم يسدد بايرن، الذي فاز في 33 من آخر 34 مباراة بجميع المسابقات، أي كرة على المرمى في الشوط الأول وانتظر حتى الدقيقة 50 عندما ارتدت تسديدة دوغلاس كوستا التي غيرت اتجاهها بالعارضة.

وأدرك الفرنسي كينغسلي كومان التعادل لبطل أوروبا بضربة رأس رائعة في الدقيقة 62 بعد تمريرة عرضية متقنة من ليون غوريتسكا.

وسيدين صاحب الأرض بالفضل لنوير على تفادي الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم بعدما أنقذ تسديدة سارجنت من وضع انفراد في الدقيقة 88.

ويملك بايرن 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن، كما يتقدم حامل اللقب بثلاث نقاط على (رازن بال شبورت) لايبزيغ قبل مباراة الأخير مساء السبت أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت.

مع نهاية الشوط الأول تلقت شباك مانويل نوير حارس بايرن هدفا سجله ماكس إيغشتاين لاعب بريمن.

وبالموازاة مع تعادل بايرن مع بريمن، حقق بايرليفركوزن فوزا مثيرا على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بنتيجة 2/1، ليتقدم ليفركوزن مؤقتا لمركز الوصيف. تقدم ليون بايلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 27 لكن بيلفيلد رد بهدف عكسي سجله لوكاس هراديكي لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، وخطف الكسندر دراغوفيتش هدف الفوز القاتل لليفركوزن قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ليون بايلي لاعب ليفركوزن، الثاني من اليمين، يحتفل مع زملائه بالتسجيل في مرمى أرمينيا بيليفيلد.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، عمق فولفسبورغ جراح مضيفه شالكه وفاز عليه بهدفين دون رد. وتقدم فوتر فيغورست بهدف مبكر لفولفسبورغ في الدقيقة الثالثة ثم أضاف زيفيا شلاغر الهدف الثاني في الدقيقة 24. وقد رفع الفوز رصيد فولفسبورغ إلى 14 نقطة في المركز الخامس وظل شالكه في المركز الثاني من القاع بثلاث نقاط.

وفي مبارات أخرى أجريت السبت أيضا تعادل هوفنهايم مع ضيفه شتوتغارت 3/3، كما تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه أوغسبورغ 1/1.

ص.ش/ف.ي (رويترز، د ب أ)