 بايرن ينجو من الهزيمة أمام ضيفه بريمن في الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.11.2020

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رياضة

بايرن ينجو من الهزيمة أمام ضيفه بريمن في الدوري الألماني

تعثر بايرن للمرة الثانية فقط في آخر 35 مباراة بجميع المسابقات، بعد تعادله مع مضيفه بريمن، كما يدين بالفضل لحارسه نوير في تجنب الهزيمة الثانية. كما حقق ليفركوزن فوزا مثيرا على بيليفيلد، وواصل شالكه عروضه المخيبة للآمال.

النجم الفرنسي كينغسلي كومان يدرك التعادل لبايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن

النجم الفرنسي كينغسلي كومان يدرك التعادل لبايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن

بعد أداء متواضع، عدَّلبايرن ميونيخ تأخره ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه فيردر بريمن، اليوم السبت (21 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندلسيغا).

مختارات

أعلن نادي شالكه الألماني إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من البوندسليغا، وهي الأسوأ في تاريخه بعد أن استقبلت شباك الفريق 11 هدفاً مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين هذا الموسم.

انتزع فيردر بريمن تقدما مستحقا في نهاية الشوط الأول عندما مرر غوش سارجنت كرة إلى ماكس إيغشتاين ليهز شباك مانويل نوير بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى.

ولم يسدد بايرن، الذي فاز في 33 من آخر 34 مباراة بجميع المسابقات، أي كرة على المرمى في الشوط الأول وانتظر حتى الدقيقة 50 عندما ارتدت تسديدة دوغلاس كوستا التي غيرت اتجاهها بالعارضة.

وأدرك الفرنسي كينغسلي كومان التعادل لبطل أوروبا بضربة رأس رائعة في الدقيقة 62 بعد تمريرة عرضية متقنة من ليون غوريتسكا.

وسيدين صاحب الأرض بالفضل لنوير على تفادي الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم بعدما أنقذ تسديدة سارجنت من وضع انفراد في الدقيقة 88.

ويملك بايرن 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن، كما يتقدم حامل اللقب بثلاث نقاط على (رازن بال شبورت) لايبزيغ قبل مباراة الأخير مساء السبت أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت.

هدف لبريمن في مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)

مع نهاية الشوط الأول تلقت شباك مانويل نوير حارس بايرن هدفا سجله ماكس إيغشتاين لاعب بريمن.

وبالموازاة مع تعادل بايرن مع بريمن، حقق بايرليفركوزن فوزا مثيرا على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بنتيجة 2/1، ليتقدم ليفركوزن مؤقتا لمركز الوصيف. تقدم ليون بايلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 27 لكن بيلفيلد رد بهدف عكسي سجله لوكاس هراديكي لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، وخطف الكسندر دراغوفيتش هدف الفوز القاتل لليفركوزن قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

باير ليفركوزن يفوز على أرمينيا بيليفيلد وبايلي (الثاني من اليمين) يحتفل بتسجيله هدف لبايرليفركوزن (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)

ليون بايلي لاعب ليفركوزن، الثاني من اليمين، يحتفل مع زملائه بالتسجيل في مرمى أرمينيا بيليفيلد.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، عمق فولفسبورغ جراح مضيفه شالكه وفاز عليه بهدفين دون رد. وتقدم فوتر فيغورست بهدف مبكر لفولفسبورغ في الدقيقة الثالثة ثم أضاف زيفيا شلاغر الهدف الثاني في الدقيقة 24. وقد رفع الفوز رصيد فولفسبورغ إلى 14 نقطة في المركز الخامس وظل شالكه في المركز الثاني من القاع بثلاث نقاط.

وفي مبارات أخرى أجريت السبت أيضا تعادل هوفنهايم مع ضيفه شتوتغارت 3/3، كما تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه أوغسبورغ 1/1.

ص.ش/ف.ي (رويترز، د ب أ)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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