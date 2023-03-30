بايرن ينتقم من فرايبورغ ويحتفظ بالصدارة أمام دورتموند

حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر في مباراة ثأرية، فيما انتزع الثاني فوزاً صعباً على أونيون برلين 2-1 اليوم السبت (الثامن من نيسان/أبريل 2023)، وذلك ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



وثأر بايرن من فرايبورغ الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، بفوزه عليه 2-1، فيما عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بعدما لقي مصير بايرن في الكأس بخسارته أمام لايبزيغ حامل اللقب صفر-2، وتخليه عن الصدارة لبايرن بالذات بخسارته أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع بايرن الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم، رصيده إلى 58 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

ولم يذق عملاق بافاريا، في ثالث مباراة له مع مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ مكان يوليان ناغلسمان المُقال، طعم الخسارة منذ 19 آذار/مارس في الدوري (وقتها خسر أمام باير ليفركوزن 1-2).

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لمواجهته القارية المنتظرة بعد ثلاثة أيام في عقر دار مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

دورتموند حقق فوزًا على أونيون برلين بهدفين مقابل هدف واحد ليبقى في المركز الثاني

واحتاج بايرن في بداية الشوط الثاني لجهود مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تابع بتسديدة قوية بقدمه اليسرى كرة من 25 مترًا من جمال موسيالا في شباك الحارس الهولندي مارك فليكن (51).

في المباراة الثانية، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً في مختلف المسابقات على حساب أونيون برلين الجريح الذي كان خرج بدوره من ربع نهائي كأس ألمانيا بخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2.

من ناحيته، تعرض أونيون برلين لخسارته الأولى منذ سقوطه في ميونيخ صفر-3 في 26 شباط/فبراير. مذاك حقق تعادلين (أمام كولن وفولفسبورغ) وانتصارين (أمام فرانفكورت وشتوتغارت)، منها 3 مباريات لم تهتز شباكه، قبل خسارة هذه الأمسية.

وفي بقية المباريات فاز باير ليفركوزن على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1، وكولن (كولونيا) على مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها. في المقابل تعادل ماينز مع فيردر بريمن 2-2.

م.ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)