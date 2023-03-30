 بايرن ينتقم من فرايبورغ ويحتفظ بالصدارة أمام دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.04.2023

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رياضة

بايرن ينتقم من فرايبورغ ويحتفظ بالصدارة أمام دورتموند

يتواصل الصراع الشرس بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني بعد أن حقق كلاهما الفوز في المرحلة السابعة والعشرين. وبفوزه على فرايبورغ حافظ البافاري على الصدارة وفارق النقطتين عن منافسه دورتموند.

لاعب بايرن دي ليخت يحتفل بتسجيل هدف الفوز على فرايبورغ (08.04.2023)

يدين بايرن بالفوز على فرايبورغ لهدف لاعبه دي ليخت

حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر في مباراة ثأرية، فيما انتزع الثاني فوزاً صعباً على أونيون برلين 2-1 اليوم السبت (الثامن من نيسان/أبريل 2023)، وذلك ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

وثأر بايرن من فرايبورغ الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، بفوزه عليه 2-1، فيما عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بعدما لقي مصير بايرن في الكأس بخسارته أمام لايبزيغ حامل اللقب صفر-2، وتخليه عن الصدارة لبايرن بالذات بخسارته أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع بايرن الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم، رصيده إلى 58 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

ولم يذق عملاق بافاريا، في ثالث مباراة له مع مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ مكان يوليان ناغلسمان المُقال، طعم الخسارة منذ 19 آذار/مارس في الدوري (وقتها خسر أمام باير ليفركوزن 1-2).

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لمواجهته القارية المنتظرة بعد ثلاثة أيام في عقر دار مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

لاعب دورتموند دونيايل مالين يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه أمام أونيون برلين (08.04.2023)

دورتموند حقق فوزًا على أونيون برلين بهدفين مقابل هدف واحد ليبقى في المركز الثاني

 واحتاج بايرن في بداية الشوط الثاني لجهود مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تابع بتسديدة قوية بقدمه اليسرى كرة من 25 مترًا من جمال موسيالا في شباك الحارس الهولندي مارك فليكن (51).

في المباراة الثانية، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً في مختلف المسابقات على حساب أونيون برلين الجريح الذي كان خرج بدوره من ربع نهائي كأس ألمانيا بخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2.

من ناحيته، تعرض أونيون برلين لخسارته الأولى منذ سقوطه في ميونيخ صفر-3 في 26 شباط/فبراير. مذاك حقق تعادلين (أمام كولن وفولفسبورغ) وانتصارين (أمام فرانفكورت وشتوتغارت)، منها 3 مباريات لم تهتز شباكه، قبل خسارة هذه الأمسية.

وفي بقية المباريات فاز باير ليفركوزن على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1، وكولن (كولونيا) على مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها. في المقابل تعادل ماينز مع فيردر بريمن 2-2.

م.ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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