بايرن يلتهم ماينز بسداسية ودرتموند يتراجع للمركز الخامس

فرض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، واقعيته على ماينز الأخير والتهمه بنصف دزينة من الأهداف مقابل هدف يتيم اليوم السبت (31 آب/أغسطس 2019) في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتناوب ستة لاعبين على التسجيل في الفريق البافاري، بينهم البولندي روبت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده الى ستة أهداف ليستعيد صدارة الهدافين، بعد اختصاره أهداف بايرن في أول جولتين: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1). وهذه أول مرة منذ 1998 يسجل لبايرن ستة لاعبين مختلفين في مباراة واحدة من الدوري، عندما فاز على هانزا روستوك بالنتيجة عينها.

واستفاد بايرن من تعثر فرايبورغ مع كولن (كولونيا) بهدف مقابل هدفين ليرتقي موقتا الى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر الذي افتتح المرحلة بفوز صريح الجمعة على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 بثلاثية المهاجم الدولي تيمو فيرنر.

ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بلاعبيه الجديدين البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني والكرواتي إيفان بيريشيتش نجم إنتر الإيطالي السابق في خط الوسط، بالإضافة الى المدافعين الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز القادم بصفقة كبيرة.

وفي ظل التغييرات التي أجراها كوفاتش، جلس أمثال المهاجمين توماس مولر وسيرج غنابري ولاعبي الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء. وقال كوفاتش بعد الفوز "قبل الاستراحة (بين الشوطين) كنا خاملين للغاية، ثم حركنا الكرة أسرع وصنعنا فرصا خطيرة. تقدمُنا 2-1 قبل الاستراحة كان هاما جدا. نحن سعداء بشكل عام".

مهرجان الأهداف لبايرن ضد ماينز

وصحيح أن ماينز فاجأ الفريق البافاري بهدف مبكر عبر الهولندي جان-بول بوتيوس برأسية قريبة بعد خطأ من بافار (6)، إلا أن رجال كوفاتش دخلوا غرف الملابس متقدمين 2-1. فقد عادل بافار بهدف جميل من داخل المنطقة بعد عرضية من بيريتشيتش (36)، ومن ضربة حرة متقنة، زرع النمسوي دافيد ألابا الكرة في المقص الأيسر لمرمى الحارس الشاب فلوريان مولر مسجلا هدفه السابع من ركلة حرة في الدوري (45).

ورد بافار الجميل لبيريشيتش بعرضية جميلة تابعها برأسية محكمة في الشباك (54)، ليصنع ويسجل اللاعبان اللذان تواجها في نهائي مونديال روسيا حيث أحرزت فرنسا لقبها الثاني بعد 1998. ومن ركنية ليوسوا كيميش تابعها الفرنسي كينغسلي كومان أرضية رفع بايرن رصيده إلى أربعة اهداف (64)، ثم سجل ليفاندوفسكي الخامس بعد عرضية من مولر بديل كوتينيو، روضها وسددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى (78)، ليحتفل بتجديد عقده ويزور شباك ماينز 15 مرة في 18 مباراة.

وأنهى الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) المهرجان من كرة في العمق عكسها مولر "مقشرة" وتابعها البديل في المرمى الخالي (81).

.قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس

وتعرض دورتموند للهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليهدر فرصة اقتناص الصدارة. وتوقف رصيد دورتموند عند ست نقاط في المركز الخامس في الوقت الذي حقق فيه يونيون برلين فوزه الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز

العاشر.

وخيمت على مباريات السبت الأهداف العكسية خصوصا في مباراة شالكه وضيفه هرتا برلين والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وأصبح هرتا برلين اول فريق منذ هانوفر عام 2009 يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة، عبر نيكلاش شتارك (38) والهولندي كريم رقيق (48)، قبل أن يضيف الانكليزي جونجو كيني الثالث للأزرق الملكي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم.

فريق كولن (كولونيا) يحقق فوزه الأول في الموسم الجديد أمام فريبورغ

وبعد فوزين مبكرين، سقط فرايبورغ على أرضه أمام كولن (كولونيا) 1-2 برغم تقدمه عبر رافايل تشيشوس (40) أيضا بهدف عكسي. لكن كولن حقق فوزه الأول عندما عادل الفرنسي أنطوني موديست (52) ثم خطف التونسي إلياس السخيري هدف الفوز من مجهود فردي جميل في اللحظات القاتلة (90+2).

وخسر باير ليفركوزن أولى نقاطه هذا الموسم بتعادله السلبي على أرضه مع هوفنهايم، فيما تعادل فولفسبورغ مع ضيفه بادربورن 1-1. وافتتح الضيوف التسجيل عبر البرازيلي كاولي (12) وعادل الكرواتي يوسيب بركالو (56) في الشوط الثاني.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب، د.ب.أ)