بايرن يكمل عقد ربع نهائي كأس ألمانيا بفوز صعب على برلين

في آخر مباريات ثمن نهائي كأس ألمانيا، التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين الأربعاء (السادس من شباط/ فبراير 2019)، استمرت معاناة النادي البافاري بعد خسارته أمام باير ليفركوزن 1-3 السبت في البوندسليغا، واحتاج إلى التمديد لتخطي عقبة هرتا برلين بهدف لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 100.

وبكر هرتا برلين بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر ماكسيميليان ميتلشتادت، لكن الفريق البافاري رد بعد 4 دقائق بواسطة سيرج غنابري بتسديدة "على الطاير"، قبل أن يمنحه التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 49.

لكن قطب الدفاع الدولي ماتس هوملس ارتكب خطأ فادحا عندما حاول إعادة الكرة برأسه إلى حارس مرماه زفن أولريخ الذي لعب أساسيا في ظل استمرار غياب القائد العملاق مانويل نوير بسبب الإصابة، فهيأها للمهاجم البديل دافي زيلكه الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مدركا التعادل (67).

فرحة لاعبي هيرتا برلين بهدف التعادل.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين حيث كانت الكلمة الأخيرة لكومان بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100. وثأر بايرن ميونيخ لخسارته أمام هرتا برلين صفر-2 على الملعب ذاته في 28 أيلول/سبتمبر الماضي عندما سقط للمرة الأولى هذا الموسم. وكان بايرن ميونيخ بلغ نهائي الكأس العام الماضي وخسر أمام إينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش بالذات.

وكانت فرق لايبزيغ وأوغسبورغ وشالكه قد لحقت بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه فولفسبورغ، والثاني على مضيفه هولشتاين كييل من الدرجة الثانية، بالنتيجة ذاتها (1-صفر)، وشالكه بفوزه على دوسلدورف بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء في ثمن النهائي.

وكانت أندية فيردر بريمن وهامبورغ وبادربورن وهايدنهايم حجزت بطاقتها الثلاثاء، الأول على حساب بوروسيا دورتموند متصدر الدوري 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي 1-1 والإضافي 3-3)، والثاني بفوزه على ضيفه نورمبرغ من الدرجة الأولى (1-صفر)، والثالث على باير ليفركوزن من الأولى 2-1، والرابع على مضيفه دويسبورغ (ثانية) 3-1.

أ.ح/ح.ع.ح (ا ف ب، د ب أ)