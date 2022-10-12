 بايرن يكرس عقدته لبرشلونة وصلاح يقود ليفربول لدور الـ16 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.10.2022

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رياضة

بايرن يكرس عقدته لبرشلونة وصلاح يقود ليفربول لدور الـ16

للمرة السادسة على التوالي يحقق بايرن ميونيخ الفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا. وفيما هبط برشلونة للدوري الأوروبي، قاد محمد صلاح ليفربول للصعود لدور الـ16. وبقيت المجموعة الرابعة "مجموعة الإثارة" حتى النهاية.

السنغالي ساديو ماني يفتتح أهداف بايرن في شباك برشلونة بدوري الأبطال (26/10/2022)

افتتح النجم السنغالي ساديو ماني أهداف بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الكاميروني تشوبو موتينغ الهدف الثاني والفرنسي بافارد الهدف الثالث لبايرن.

كرس بايرن ميونيخ الألماني عقدته لمضيفه برشلونة الإسباني، بعدما تغلب عليه 3 / صفر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت فوزا كبيرا لإنتر الإيطالي 4 / صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

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أجواء استثنائية عاشتها مدينة فرانكفورت بعد تتويج فريقها آينتراخت بلقب الدوري الأوروبي. المدينة اكتست لونا أبيضا وأسودا وشهدت احتفالات جنونية حتى الصباح، كما تم تخصيص استقبال حافل على شرف اللاعبين وأعضاء الفريق.

ورفع بايرن، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في المجموعة. وضمن بذلك تربعه في الصدارة بدور المجموعات، دون النظر لنتيجة لقائه في الجولة الأخيرة مع ضيفه إنتر، صاحب المركز الثاني بعشر نقاط، الذي تأهل برفقته لدور الـ16.

وتجمد رصيد برشلونة، الذي تأكد من وداعه للمسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي قبل خوضه اللقاء، عند 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا واحدا مقابل 3 هزائم، ليبقى في المركز الثالث، وينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات. وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة، واصل بايرن تفوقه على برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب على الفريق الإسباني للمباراة السادسة على التوالي، فيما يرجع آخر فوز للنادي الكتالوني على نظيره البافاري إلى السادس من مايو/ أيار 2015، عندما تغلب عليه 3 / صفر بملعب (كامب نو)، الذي استضاف لقاء الليلة، بذهاب الدور قبل النهائي في ذلك العام.

القناص ليفاندوفسكي نجم الأمس في بايرن ولاعب برشلونة اليوم والحسرة عليه بعد تسجيل ماني الهدف الأول.

القناص ليفاندوفسكي نجم الأمس في بايرن ولاعب برشلونة اليوم والحسرة عليه بعد تسجيل ماني الهدف الأول.

 أتلتيكو وليفركوزن يهديان بورتو بطاقة الصعود

 وودع أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بايرليفركوزن الألماني، بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادلا 2 / 2، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت فوزا كبيرا لبورتو البرتغالي 4 / صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وبهذا التعادل، حصل بورتو على بطاقة الصعود الثانية عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية، برفقة بروج، الذي ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

وبقي بروج متربعا على الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بورتو، حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بخمس نقاط، بفارق نقطة أمام ليفركوزن متذيل الترتيب.

المجموعة الرابعة.. مجموعة الإثارة

وتواصلت الإثارة في منافسات المجموعة الرابعة، حيث تأجل حسم هوية الصاعدين لدور الستة عشر حتى نهاية الجولة المقبلة وهي الأخيرة بدور المجموعات. وشهدت الجولة الخامسة تعادل توتنهام الإنغليزي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1/1، وفوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مارسيليا الفرنسي 1/2.

ويتصدر توتنهام ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن سبورتنغ لشبونة صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بدوره بفارق الأهداف عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث، فيما يحتل مارسيليا الفرنسي المركز الرابع والأخير برصيد ست نقاط.

ماريو غوتسه نجم فرانكفورت في مباراة فاز فيها فريقه على مارسيليا الفرنسي بدوري الأبطال (26/10/2022)

ماريو غوتسه نجم أينتراخت فرانكفورت. لا يزال أمام فريقه فرصة لحسم بطاقة الصعود لدور الـ16 في الجولة المقبلة.

وافتتح دايتشي كامادا التسجيل لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك ماتيو غوندوزي التعادل لمارسيليا في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 27 سجل راندل كولو مواني الهدف الثاني للفريق الألماني، ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وتشهد منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة، مواجهة تجمع بين مارسيليا الفرنسي وضيفه توتنهام الإنغليزي، فيما يستضيف سبورتنغ لشبونة البرتغالي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الثلاثاء المقبل.   

صلاح يقود ليفربول لدور الـ 16

النجم المصري محمد صلاح (أرشيف دوري الأبطال)

النجم المصري محمد صلاح (أرشيف دوري الأبطال)

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى دورالستة عشر، عقب فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر، مساء الأربعاء أيضا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمسابقة. ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي، وبفارق تسع نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 42 عن طريق محمد صلاح ، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة .49 وفي الدقيقة 52 سجل هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، عزز نابولي الإيطالي صدارته للمجموعة بفوزه على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3 / صفر. ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بعد فوزه في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن، وكان قد ضمن صعوده لدور الستة عشر في الجولة السابقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

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    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

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    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

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    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

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    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

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    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

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    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

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    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


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