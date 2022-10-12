بايرن يكرس عقدته لبرشلونة وصلاح يقود ليفربول لدور الـ16

كرس بايرن ميونيخ الألماني عقدته لمضيفه برشلونة الإسباني، بعدما تغلب عليه 3 / صفر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت فوزا كبيرا لإنتر الإيطالي 4 / صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ورفع بايرن، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في المجموعة. وضمن بذلك تربعه في الصدارة بدور المجموعات، دون النظر لنتيجة لقائه في الجولة الأخيرة مع ضيفه إنتر، صاحب المركز الثاني بعشر نقاط، الذي تأهل برفقته لدور الـ16.

وتجمد رصيد برشلونة، الذي تأكد من وداعه للمسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي قبل خوضه اللقاء، عند 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا واحدا مقابل 3 هزائم، ليبقى في المركز الثالث، وينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات. وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة، واصل بايرن تفوقه على برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب على الفريق الإسباني للمباراة السادسة على التوالي، فيما يرجع آخر فوز للنادي الكتالوني على نظيره البافاري إلى السادس من مايو/ أيار 2015، عندما تغلب عليه 3 / صفر بملعب (كامب نو)، الذي استضاف لقاء الليلة، بذهاب الدور قبل النهائي في ذلك العام.

القناص ليفاندوفسكي نجم الأمس في بايرن ولاعب برشلونة اليوم والحسرة عليه بعد تسجيل ماني الهدف الأول.

أتلتيكو وليفركوزن يهديان بورتو بطاقة الصعود

وودع أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بايرليفركوزن الألماني، بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادلا 2 / 2، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت فوزا كبيرا لبورتو البرتغالي 4 / صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وبهذا التعادل، حصل بورتو على بطاقة الصعود الثانية عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية، برفقة بروج، الذي ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

وبقي بروج متربعا على الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بورتو، حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بخمس نقاط، بفارق نقطة أمام ليفركوزن متذيل الترتيب.

المجموعة الرابعة.. مجموعة الإثارة

وتواصلت الإثارة في منافسات المجموعة الرابعة، حيث تأجل حسم هوية الصاعدين لدور الستة عشر حتى نهاية الجولة المقبلة وهي الأخيرة بدور المجموعات. وشهدت الجولة الخامسة تعادل توتنهام الإنغليزي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1/1، وفوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مارسيليا الفرنسي 1/2.

ويتصدر توتنهام ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن سبورتنغ لشبونة صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بدوره بفارق الأهداف عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث، فيما يحتل مارسيليا الفرنسي المركز الرابع والأخير برصيد ست نقاط.

ماريو غوتسه نجم أينتراخت فرانكفورت. لا يزال أمام فريقه فرصة لحسم بطاقة الصعود لدور الـ16 في الجولة المقبلة.

وافتتح دايتشي كامادا التسجيل لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك ماتيو غوندوزي التعادل لمارسيليا في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 27 سجل راندل كولو مواني الهدف الثاني للفريق الألماني، ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وتشهد منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة، مواجهة تجمع بين مارسيليا الفرنسي وضيفه توتنهام الإنغليزي، فيما يستضيف سبورتنغ لشبونة البرتغالي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

صلاح يقود ليفربول لدور الـ 16

النجم المصري محمد صلاح (أرشيف دوري الأبطال)

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى دورالستة عشر، عقب فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر، مساء الأربعاء أيضا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمسابقة. ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي، وبفارق تسع نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 42 عن طريق محمد صلاح ، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة .49 وفي الدقيقة 52 سجل هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، عزز نابولي الإيطالي صدارته للمجموعة بفوزه على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3 / صفر. ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بعد فوزه في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن، وكان قد ضمن صعوده لدور الستة عشر في الجولة السابقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)