بايرن يكتسح هانوفر برباعية وغوميز يهدي شتوتغارت الفوز

قلص بايرن ميونيخ حامل اللقب الفارق مع بوروسيا دورتموند، المتصدر إلى ست نقاط موقتا بفوزه السهل على مضيفه هانوفر المتواضع 4-صفر، اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ورفع بايرن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما يلعب غريمه دورتموند في وقت لاحق مع ضيفه فيردر بريمن.

وهذا الفوز الثاني عشر تواليا لبايرن على هانوفر في الدوري، فيما أصبح بايرن أول فريق يهزم هانوفر 6 مرات متتالية على أرضه، فتراجع إلى المركز الأخير في الترتيب.

تقدم بايرن بهدف يوسوا كيميش بعد 62 ثانية، وسجل النمساوي ديفيد ألابا الهدف الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من 20 مترا. وعزز سيرغي غنابري النتيجة بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 53 واختتم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأهداف بضربة رأس بعد ذلك بتسع دقائق.

وخاض بايرن المباراة في غياب الجناحين المخضرمين أرين روبن المصاب وفرانك ريبري لحصوله على راحة، بينما لعب مهاجم الفريق توماس مولر (29 عاما) مباراته الـ300 في الدوري.

غوميز ينهي "صيامه عن التهديف"

ماريو غوميز مهاجم شتوتغارت سجل هدفين في مرمى هيرتا برلين منهيا صيامه عن التهديف

وفي مباريات أخرى السبت فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في تضييق الخناق على دورتموند في الصدارة واكتفى بالتعادل سلبيا مع مضيفه هوفنهايم. وفاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورغ 2/ صفر. وتعادل أوغسبورغ مع شالكه 1/1.

ونجح شتوتغارت في الهروب من دائرة الهبوط بالفوز على هيرتا برلين 2/ 1، ليصعد إلى المركز الـ15 في ترتيب المسابقة. وسجل هدفي شتوتغارت نجمه ماريو غوميز (33 عاما)، لينهي غوميز حالة "الصيام عن التهديف" التي بلغت 683 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة بيلد.

وانطلقت الجولة 15 من البوندسليغا أمس الجمعة حيث خسر نورمبرغ أمام ضيفه فولفسبورغ 0 - 2، وتختتم الجولة غدا الأحد بلقاء لايبزيغ مع ضيفه ماينز، ثم آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه باير ليفركوزن.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)