بايرن يكتسح فولفسبورغ وليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر

حطم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث سجل هدفه الـ43.

وجاء الهدف رقم 43 في المباراة التي فاز بها بايرن على فولفسبورج 4 / صفر مساء اليوم الجمعة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسجل أهداف بايرن ميونيخ في شباك فولفسبورغ توماس مولر ودايوت أوباميكانو وليروي ساني في الدقائق السابعة و57 و59 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجه هيرتا برلين غدا السبت. فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه إلى 43 هدفا في عام واحد فقط بالدوري الألماني ليتفوق على أسطورة بايرن السابق غيرد مولر الذي سجل 42 هدفا في عام 1972.

وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة 49 عاما والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 هدفا في موسم 2020 / 2021.

وحقق بايرن انتصاره الـ23 في 25 مباراة خاضها على أرضه أمام فولفسبورغ لم يخسرهاـ وأنهى عام 2021 مسجلا 116 هدفا بالدوري وهو رقم قياسي جديد، حطم به الرقم القياسي السابع المسجل باسم كولونيا في 1977 عندما سجل 101 هدفا. في الوقت نفسه كانت هذه هي الخسارة السابعة على التوالي في كل المسابقات لفولفسبورغ.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)