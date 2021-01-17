بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم صدارته بفارق سبع نقاط بعد الفوز 4-صفر على مضيفه شالكه متذيل الترتيب اليوم الأحد (24 كانون الثاني/ يناير 2021) بفضل ثنائية توماس مولر. وهز مولر الشباك بضربتي رأس إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقتين من النهاية. وفيما بينهما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 54. وأكمل ديفيد ألابا الرباعية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة.

وبعد خسارة لايبزيغ وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند المنافسين على اللقب يومي الجمعة والسبت أحكم بايرن قبضته على الصدارة إذ يسعى للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وبعد 18 مباراة يملك بايرن 42 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ ثاني الترتيب وعشر نقاط على ليفركوزن وفولفسبورغ.

وبدأ شالكه، الذي يكافح للهروب من الهبوط، بشكل جيد وأضاع عدة فرص أبرزها ضربة رأس من مارك أوت من مسافة سبعة أمتار أبعدها مانويل نوير حارس بايرن بركبته.

واحتاج بايرن إلى نحو 20 دقيقة للعثور على إيقاعه وسيطر على المباراة وانتزع التقدم عندما أرسل يوشوا كيميش تمريرة عرضية حولها مولر بضربة رأس في الشباك.

واستلم ليفاندوفسكي تمريرة طويلة رائعة من كيميش ليعزز من تقدم بايرن ويحقق رقما قياسيا للدوري بهز الشباك في ثماني مباريات متتالية خارج أرضه.

ورفض شالكه، القابع في المركز الأخير بسبع نقاط، الاستسلام واتيحت له بعض الفرص قبل أن يضيف بايرن هدفين في آخر أربع دقائق عبر مولر وألابا.

ورفع بايرن رصيده إلى 53 هدفا في 18 مباراة وهو أكبر رصيد من الأهداف عند هذه المرحلة من الدوري على الإطلاق.

خ.س/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)