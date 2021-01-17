 بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.01.2021

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رياضة

بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني

في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، استغل بايرن ميونيخ تعثر مطارديه أفضل استغلال بفوزه على شالكه 4 - صفر ليعزز صدارته بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.

Fußball Bundesliga Schalke 04 v Bayern München | Tor 0:3 Müller

عزز بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم صدارته بفارق سبع نقاط بعد الفوز 4-صفر على مضيفه شالكه متذيل الترتيب اليوم الأحد (24 كانون الثاني/ يناير 2021) بفضل ثنائية توماس مولر. وهز مولر الشباك بضربتي رأس إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقتين من النهاية. وفيما بينهما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 54. وأكمل ديفيد ألابا الرباعية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة.

مختارات

كلما استمر إبعاد المشجعين عن المباريات بسبب جائحة كورونا، كلما تراجعت أهمية الدوري الألماني لكرة القدم لدى كثير من الأنصار. والنقاش حول قيم كرة القدم وتسويقها المفرط يقويان هذا التوجه.

تمكن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ من تحقيق نتيجة الفوز برباعية على ضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة مثيرة ضمن فعاليات افتتاح الجولة الـ18، فيما ستتواصل مباريات هذه الجولة بمواجهات مهمة أبرزها لقاء ليفركوزن وفرايبورغ.

وبعد خسارة لايبزيغ وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند المنافسين على اللقب يومي الجمعة والسبت أحكم بايرن قبضته على الصدارة إذ يسعى للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وبعد 18 مباراة يملك بايرن 42 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ ثاني الترتيب وعشر نقاط على ليفركوزن وفولفسبورغ.

وبدأ شالكه، الذي يكافح للهروب من الهبوط، بشكل جيد وأضاع عدة فرص أبرزها ضربة رأس من مارك أوت من مسافة سبعة أمتار أبعدها مانويل نوير حارس بايرن بركبته.

واحتاج بايرن إلى نحو 20 دقيقة للعثور على إيقاعه وسيطر على المباراة وانتزع التقدم عندما أرسل يوشوا كيميش تمريرة عرضية حولها مولر بضربة رأس في الشباك.

واستلم ليفاندوفسكي تمريرة طويلة رائعة من كيميش ليعزز من تقدم بايرن ويحقق رقما قياسيا للدوري بهز الشباك في ثماني مباريات متتالية خارج أرضه.

ورفض شالكه، القابع في المركز الأخير بسبع نقاط، الاستسلام واتيحت له بعض الفرص قبل أن يضيف بايرن هدفين في آخر أربع دقائق عبر مولر وألابا.

ورفع بايرن رصيده إلى 53 هدفا في 18 مباراة وهو أكبر رصيد من الأهداف عند هذه المرحلة من الدوري على الإطلاق.

خ.س/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | Jubel Gladbach

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

  • Fußball Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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مشجعون للمستديرة من الكرتون  

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