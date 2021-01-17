بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم صدارته بفارق سبع نقاط بعد الفوز 4-صفر على مضيفه شالكه متذيل الترتيب اليوم الأحد (24 كانون الثاني/ يناير 2021) بفضل ثنائية توماس مولر. وهز مولر الشباك بضربتي رأس إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقتين من النهاية. وفيما بينهما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 54. وأكمل ديفيد ألابا الرباعية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة.
وبعد خسارة لايبزيغ وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند المنافسين على اللقب يومي الجمعة والسبت أحكم بايرن قبضته على الصدارة إذ يسعى للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.
وبعد 18 مباراة يملك بايرن 42 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ ثاني الترتيب وعشر نقاط على ليفركوزن وفولفسبورغ.
وبدأ شالكه، الذي يكافح للهروب من الهبوط، بشكل جيد وأضاع عدة فرص أبرزها ضربة رأس من مارك أوت من مسافة سبعة أمتار أبعدها مانويل نوير حارس بايرن بركبته.
واحتاج بايرن إلى نحو 20 دقيقة للعثور على إيقاعه وسيطر على المباراة وانتزع التقدم عندما أرسل يوشوا كيميش تمريرة عرضية حولها مولر بضربة رأس في الشباك.
واستلم ليفاندوفسكي تمريرة طويلة رائعة من كيميش ليعزز من تقدم بايرن ويحقق رقما قياسيا للدوري بهز الشباك في ثماني مباريات متتالية خارج أرضه.
ورفض شالكه، القابع في المركز الأخير بسبع نقاط، الاستسلام واتيحت له بعض الفرص قبل أن يضيف بايرن هدفين في آخر أربع دقائق عبر مولر وألابا.
ورفع بايرن رصيده إلى 53 هدفا في 18 مباراة وهو أكبر رصيد من الأهداف عند هذه المرحلة من الدوري على الإطلاق.
خ.س/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
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كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
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لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
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الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا