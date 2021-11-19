 بايرن يقلب تأخره أمام ماينز إلى فوز ويعزز تقدمه ودورتموند يتعادل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.12.2021

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رياضة

بايرن يقلب تأخره أمام ماينز إلى فوز ويعزز تقدمه ودورتموند يتعادل

خطا بايرن، المنتشي من فوزه على دورتموند في المرحلة السابقة، خطوة إضافية نحو احتفاظه بلقبه للموسم العاشر توالياً، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 31. فيما فاز هيرتا برلين على أرمينيا بيليفيد.

مباراة بايرن ميونخ وماينز

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 37 نقطه ليعزز صدارته في الدوري

قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام ضيفه ماينز إلى فوز 2 / 1، اليوم السبت (11 ديسمبر/ كانون أول)، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب "أليانز رينا" في ميونيخ، فاجأ الضيف بافتتاح التسجيل في الدقيقة 22 بعدما نجح الشاب جوناثان بوركارت في تجاوز المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز على يسار منطقة الجزاء، ليمرر عرضية تابعها المهاجم النمسوي أونيسيو رأسية على يسار الحارس الدولي مانويل نوير، مسجلاً هدفه الثاني في "بوندسليغا" هذا الموسم.

مختارات

قال قائد نادي بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس إن فريقه قادر على انتزاع لقب الدوري هذا الموسم من العملاق البافاري، معترفاً أن مسيرة فريقه شابها بعض التعثر.

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قاد ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتعزيز صدارته في البوندسليغا بالفوز على فرايبورغ في المرحلة الحادية عشرة التي شهدت خسارة منافسه دورتموند أمام لايبزيغ. في المقابل واصل فولفسبورغ صحوته بتحقيق فوزه الثالث تواليا.

وضغط بايرن مع بداية الثاني، وبعد رأسية خطرة للجناح كومان صدها الحارس روبن زينتنر (49)، أعاد الدولي الفرنسي الكرّة بنجاح هذه المرة مستفيداً تمريرة طويلة من مواطنه كورنتان توليسو ضرب بها الدفاع ليدخل المنطقة ويسدد في الشباك (53)، هدفه الرابع هذا الموسم في الـ"بوندسليغا".

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم 1/1، وفوز هيرتا برلين على أرمينيا بيلفيلد 2 / صفر، ولايبزغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 4 / 1، وهوفنهايم على فرايبورغ 2 / 1.

وتقدم ماينز بهدف سجله كريم أونيسيو في الدقيقة 22، قبل أن يسجل بايرن ميونخ هدفين عن طريق كينغسلي كومان وجمال موسيالا في الدقيقة 55 و74 .

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ماينز عند 21 نقطة في المركز الثامن. وفي المباراة الثانية، سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل 1/1 أمام بوخوم.

وتقدم بوخوم بهدف سجله سيباستيان بولتير في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل دورتموند عن طريق يوليان برانت في الدقيقة 85.

ورفع دورتموند رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، كما رفع بوخوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز هيرتا برلين على أرمينيا بيلفيلد بهدفين نظيفين سجلهما ستيفان يوفيتيتش وديفي سيلك في الدقيقتين 53 والأخيرة من اللقاء. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد بيلفيلد عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لايبزغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 4 / .1 وسجل أهداف لايبزغ جوسكو جفارديول وأندريه سيلفا وكريستوفر نكونكو وبينيامين هينريش في الدقائق 21 و33 والأولى والرابعة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف مونشنغلادباخ رامي بن سبعيني في الدقيقة 88.

ورفع لايبزغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد مونشنغلادباخ عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز هوفنهايم على فرايبورغ 2 / 1.  وسجل هدفي هوفنهايم ديفيد راوم وكريس ريتشاردز في الدقيقتين الثالثة والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف فرايبورغ الوحيدنيكو شلوتيربيك في الدقيقة 21.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز الخامس.

ع.أ.ج/ ف.ي ( د ب ا، أ ف ب)

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