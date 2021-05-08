 بايرن يقسو على ماينز ويعتلي صدارة الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن يقسو على ماينز ويعتلي صدارة الدوري الألماني

اعتلى فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني عقب فوزه على ضيفه ماينز وصعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية.

مباراة بايرن ميونخ وماينز . صورة بتاريخ 29 10 2022

أكد النادي البافاري استعداده الجيد لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء المقبل

تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه ماينز 6-2، السبت (29 تشرين الأول/أكتوبر 2022) في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم. وحسم حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، العائد بفوز كبير من أرض مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف مثلها في الثاني.

مختارات

للمرة السادسة على التوالي يحقق بايرن ميونيخ الفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا. وفيما هبط برشلونة للدوري الأوروبي، قاد محمد صلاح ليفربول للصعود لدور الـ16. وبقيت المجموعة الرابعة "مجموعة الإثارة" حتى النهاية.

بعد مسيرة احترافية دامت 22 عاما، أطولها في بايرن ميونيخ، استسلم فرانك ريبيري، للإصابة وأعلن اعتزاله. حقق مع بايرن أكبر الإنجازات وجاء تتويج رونالدو بالكرة الذهبية على حسابه صدمة له وللنقاد. إطلالة سريعة على مسيرة رائعة.

وبكّر الفريق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري إثر تمريرة من الدولي السنغالي ساديو مانيه، وأضاف الواعد جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ.

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 43 انبرى لها مانيه، لكن الحارس روبن تسنتنر تصدى لها فتهيأت مجددا أمام الدولي السنغالي الذي تابعها داخل المرمى.

وأهدر مهاجم ماينز جوناثان بوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولرايش.

وعزز لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا تقدم بايرن مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مانيه (58).

بايرن يكرس عقدته لبرشلونة وصلاح يقود ليفربول لدور الـ16

وأضاف البديل الفرنسي الواعد ماتيس تيل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مانيه، اثر تمريرة من النمسوي مارسيل سابيتسر (79).

وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتسن الفارق مجددا (82)، لكن تشوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف السادس اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (86).

وأكد بايرن ميونيخ انتفاضته المحلية في الآونة الأخيرة بعد سلسلة مخيبة من أربع مباريات دون فوز (ثلاثة تعادلات وخسارة)، تلتها أربعة انتصارات في المباريات الخمس الأخيرة محليا خولته احتلال الصدارة بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد.

ورفع بايرن ميونيخ الذي حقق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز، منافسه في الدور الثاني في مسابقة الكأس المحلية مطلع شباط/فبراير المقبل، عند 18 نقطة.

كما أكد النادي البافاري استعداده الجيد لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة لدوري الأبطال، حيث يرصد فوزه السادس تواليا في دور المجموعات.

"أسطورة" بايرن .. فرانك ريبيري يعتزل كرة القدم عن 39 عامًا

صعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند

صعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند

وعاد لايبزيغ المنتشي بفوزه على ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري الأبطال، إلى نغمة الانتصارات محليا بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين سجلهما مهاجماه الدوليان الفرنسي كريستوفر نكونكو (32) وتيمو فيرنر (83).

وصعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الرابع لاحقا، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية في أربع مباريات في البوندسليغا بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو فتراجع الى المركز السادس عشر.

وتنتظر لايبزيغ قمة نارية الأربعاء المقبل في العاصمة البولندية وارسو أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني لحسم البطاقة الثانية للمجموعة السادسة واللحاق بريال مدريد المتصدر، علما أنه يحتاج إلى نقطة فقط لتخطي دور المجموعات.

ووضع فولفسبورغ حدا لثلاثة تعادلات متتالية وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما قسا على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليكس نميشا (27 و58) وريدله باكو (35) والدنماركي يوناس ويند (80).

وتخلص شتوتغارت من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء ضمن دوري الأضواء، بفوزه الصعب على ضيفه أوغسبورغ بهدفين واستفاد شتوتغارت من سقوط ليفركوزن امام لايبزيغ ليرتقي الى المركز الخامس عشر. ويلعب غدا الأحد أيضا شالكه مع فرايبورغ، وكولن مع هوفنهايم.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب ا)

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


مواضيع ذات صلة

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي 08.05.2021

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.