بايرن يقسو على ماينز ويعتلي صدارة الدوري الألماني

تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه ماينز 6-2، السبت (29 تشرين الأول/أكتوبر 2022) في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم. وحسم حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، العائد بفوز كبير من أرض مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف مثلها في الثاني.
وبكّر الفريق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري إثر تمريرة من الدولي السنغالي ساديو مانيه، وأضاف الواعد جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ.
وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 43 انبرى لها مانيه، لكن الحارس روبن تسنتنر تصدى لها فتهيأت مجددا أمام الدولي السنغالي الذي تابعها داخل المرمى.
وأهدر مهاجم ماينز جوناثان بوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولرايش.
وعزز لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا تقدم بايرن مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مانيه (58).
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وأضاف البديل الفرنسي الواعد ماتيس تيل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مانيه، اثر تمريرة من النمسوي مارسيل سابيتسر (79).
وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتسن الفارق مجددا (82)، لكن تشوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف السادس اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (86).
وأكد بايرن ميونيخ انتفاضته المحلية في الآونة الأخيرة بعد سلسلة مخيبة من أربع مباريات دون فوز (ثلاثة تعادلات وخسارة)، تلتها أربعة انتصارات في المباريات الخمس الأخيرة محليا خولته احتلال الصدارة بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد.
ورفع بايرن ميونيخ الذي حقق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز، منافسه في الدور الثاني في مسابقة الكأس المحلية مطلع شباط/فبراير المقبل، عند 18 نقطة.
كما أكد النادي البافاري استعداده الجيد لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة لدوري الأبطال، حيث يرصد فوزه السادس تواليا في دور المجموعات.
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صعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند
وعاد لايبزيغ المنتشي بفوزه على ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري الأبطال، إلى نغمة الانتصارات محليا بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين سجلهما مهاجماه الدوليان الفرنسي كريستوفر نكونكو (32) وتيمو فيرنر (83).
وصعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الرابع لاحقا، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية في أربع مباريات في البوندسليغا بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو فتراجع الى المركز السادس عشر.
وتنتظر لايبزيغ قمة نارية الأربعاء المقبل في العاصمة البولندية وارسو أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني لحسم البطاقة الثانية للمجموعة السادسة واللحاق بريال مدريد المتصدر، علما أنه يحتاج إلى نقطة فقط لتخطي دور المجموعات.
ووضع فولفسبورغ حدا لثلاثة تعادلات متتالية وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما قسا على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليكس نميشا (27 و58) وريدله باكو (35) والدنماركي يوناس ويند (80).
وتخلص شتوتغارت من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء ضمن دوري الأضواء، بفوزه الصعب على ضيفه أوغسبورغ بهدفين واستفاد شتوتغارت من سقوط ليفركوزن امام لايبزيغ ليرتقي الى المركز الخامس عشر. ويلعب غدا الأحد أيضا شالكه مع فرايبورغ، وكولن مع هوفنهايم.
ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب ا)
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت
أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
إيرلينغ هالاند يودع دورتموند
يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند
كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند
هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا
خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند
بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ
مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام
إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن
المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت
مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ
المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه
حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟
لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!