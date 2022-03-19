بايرن يقسو على فرايبورغ ويقترب خطوة جديدة من لقب البوندسليغا

اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على مضيفه فرايبورغ بنتيجة 4/1 اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2022) في الجولة 28 من البوندسليغا، التي يبلغ مجموع جولاتها 34 جولة.

وعلى ملعب شفارتسفالد شتاديون، منح ليون غوريتسكا، العائد بعد غياب أربعة أشهر للإصابة، التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 58 وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك نيلز بيترسن التعادل لصاحب الأرض محرزا هدفه 100 مع فرايبورغ بعد 17 ثانية من مشاركته كبديل.

ورد البديل سيرج غنابري بتسديدة رائعة في الشباك من لمسته الأولى في المباراة ليعيد التقدم لبايرن في الدقيقة 73. وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثالث بتسديدة منخفضة قبل ثماني دقائق من النهاية. وأحرز مارسيل زابيتسر هدفه الأول في الدوري مع بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليون غوريتسكا غاب عن الملاعب أربعة أشهر للإصابة، ليعود اليوم ويفتتح أهداف بايرن بضربة في شباك فرايبورغ.

وبهذا الانتصار الكبير، رفع حامل اللقب رصيده إلى 66 نقطة متقدما بتسع نقاط على بروسيا دورتموند، الذي يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ اليوم أيضا.

وبقي فرايبورغ في المركز الخامس وله 45 نقطة بعد خسارته للمرة الأولى في سبع مباريات. وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب ارتباك بين الحكام والطاقم التدريبي لبايرن بشأن تغييرين.

ليفركوزن يضاعف محنة برلين

وفي نفس توقيت مباراة بايرن وفرايبورغ أقيمت عدة مباريات أخرى، حيث فاز باير ليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 1/2. فعلى ملعب باير أرينا، تقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق لوكاس ألاريو وكريم بلعربي في الدقيقتين 34 و40 ثم رد فلاديمير داريدا بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 42. الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 51 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

الألماني المغربي كريم بلعربي يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى هيرتا برلين في الدقيقة 40، قبل أن يرد عليه داريدا بهدف برلين الوحيد، بعدها بدقيقتين.

وفاز بوخوم على مضيفه هوفنهايم 1/2 أيضا. فعلى ملعب راين نيكار أرينا، اقتنص بوخوم فوزا ثمينا من ملعب هوفنهايم بهدفين مقابل هدف. وتقدم تاكوما أسانو بهدف لبوخوم في الدقيقة 28 ثم أدرك دافيد راوم التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 54 لكن تاكوما أسانو تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 59.

هذا الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد هوفنهايم عند 44 نقطة في المركز السادس.

وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع شتوتغارت بهدف لهدف. وعلى ملعب شوكو أرينا، تقدم ساشا كالادزيتش بهدف لشتوتغارت من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ثم تعادل فلوريان كروغر لبيلفيلد في الدقيقة 59، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 26 نقطة لبيلفيلد في المركز الثالث من القاع.

وخيم التعادل أيضا لكن بدون أهداف على مباراة آينتراخت فرانفكورت مع غرويتر فورت.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز)