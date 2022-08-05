 بايرن يقسو على فرانكفورت بسداسية في افتتاح منافسات البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.08.2022

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رياضة

بايرن يقسو على فرانكفورت بسداسية في افتتاح منافسات البوندسليغا

أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك أينتراخت فرانكفورت بستة أهداف لواحد خارج ملعبه في افتتاح موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

من مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ في افتتاح منافسات البوندسليغا (05 أغسطس/ آب 2022)

فرحة لاعبي بايرن ميونيخ بفوزهم العريض على آينتراخت فرانكفورت في افتتاح منافسات البوندسليغا

 

افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6 / 1 اليوم الجمعة (05 أغسطس/آب 2022) في الجولة الأولى من المسابقة.

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وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الخامسة وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 11 ثم سجل الوافد الجديدالسنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة .29

وسجل جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 35 وأضاف سيرج نابري الهدف الخامس في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانكفورت هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 عن طريق راندال كولو مواني، قبل أن يسجل جمال موسيالا الهدف الثالث له والسادس لبايرن في الدقيقة 83.

وبهذا يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري بعد حصده لأول ثلاث نقاط، فيما يتذيل فرانكفورت الترتيب بلا نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل بقية منافسات الجولة الأولى غدا السبت وبعد غد الأحد.

هـ.د/ ع.ح (د ب أ، رويترز)

افتتاح البوندسيلغا بمباراة بين بايرن ميونخ وفرانكفورت وسط ترقب لقوة بايرن

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