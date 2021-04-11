بايرن يقر قائمة عقوبات جديدة وهذا اللاعب أول المعاقبين!

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المسؤولين في إدارة نادي بايرن ميونيخ أصدروا "قائمة عقوبات" جديدة تسعى لتحقيق انضباط أكبر بين نجوم الفريق البافاري.

ومن الآن فصاعدا فإن سوء السلوك من جانب نجوم الفريق كالتأخير مثلا سيقابل من الإدارة بغرامات وتدابير أخرى.

وأوضحت "بيلد" أن مديرة الفريق كاتلين كروغر والطبيب النفسي للفريق ماكس بلكا هما المبادران بإعداد قائمة العقوبات، التي حصلت على موافقة المدرب يوليان ناغلسمان والمدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش.

وقد تم إدخال قائمة العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد مباراة بايرن ضد باريس سان جرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز بايرن بهدف لصفر.

ومن المفترض أن تكون العقوبات المالية بين ألف وحتى ثلاثة آلاف، ولا يهتم بايرن بالجانب المالي للعقوبة وإنما الاهتمام ينصب أكثر على "التعاون الجيد والاحترام والتركيز على الأهداف الكبيرة هذا الموسم!" بحسب ما قالت "بيلد".

أول من تعرض للعقوبة

وبعد أيام قليلة من دخولها حيز التنفيذ، تم تطبيق قائمة العقوبات على ما يبدو لأول مرة على النجم ليروي ساني، الذي لم يلحق بركب زملائه، المسافرين إلى مدينة مونشنغلادباخ لمواجهة فريقها الملقب بـ"المهور"، والتي انتهت بخسارة البافاري للمباراة بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وقام نجم منتخب ألمانيا وبايرن بتنظيم رحلة سفره إلى غلادباخ بنفسه، وفقًا لقائمة العقوبات الجديدة واضطر أيضًا إلى دفع غرامة مالية.

وأكد صالح حميديتش لقناة "سكاي" الرياضية التقارير التي تفيد بأن ساني لا يحافظ دائمًا على دقة المواعيد وقال: "من وقت لآخر يلحق الموعد بالعافية، وفي مرة أو مرتين جاء أيضا متأخر جدًا"، بحسب موقع "شبورت بوزر" الألماني.

وقبل موقف ليروي ساني، كان النجم سرج غنابري هو الآخر قد أثار غضب الإدارة عندما سافر إلى باريس قرب نهاية شهر يناير/ كانون الثاني لحضور أسبوع الموضة بين مباراتين مهمتين لفريقه. وقال عندها صالح حميديتش إن سلوك غنابري تصرف "هواة تماما وهذا ما لا أحبه وهذا ليس بايرن ميونيخ".

ص.ش/ أ.ح