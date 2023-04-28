 بايرن يفوز على هرتا برلين ويستعيد صدارة الدوري من دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.04.2023

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رياضة

بايرن يفوز على هرتا برلين ويستعيد صدارة الدوري من دورتموند

قبل بايرن ميونيخ الهدية التي قدمها له غريمه دورتموند عندما تعادل مع بوخوم قبل يومين، ونجح الفريق البافاري في استعادة صدارة البوندسليغا بفوزه على هرتا برلين الذي اقترب كثيرا من العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

سيرج غنابري يفتتح هدفي بايرن على هرتا برلين في الجولة الـ30 بالدوري الألماني ي(30/4/2023)

سيرج غنابري يفتتح هدفي بايرن على هرتا برلين، عندما حول برأسه كرة عرضية، أرسلها له يوزوا كيميش، داخل شباك حارس برلين.

نجح نادي بايرن ميونيخ عصر اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023) في استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بالفوز على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 2- صفر على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ ضمن مباريات اليوم الأخير من الجولة 30 من البوندسليغا. 

مختارات

وحسم بايرن المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان في الدقيقتين 69 و79 . وارتفع رصيد بايرن ميونخ بذلك إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع بوخوم 
1 / 1 في افتتاح منافسات المرحلة أمس الأول الجمعة.

وكانت المباراة باتجاه واحد في البداية إذ سعى بايرن لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بينما اكتفى هيرتا بالدفاع والاعتماد على دودي لوكباكيو في الهجمات المرتدة.
وأضاع بايرن فرصة التقدم مرتين في الشوط الأول بعد إهدار ساديو ماني وبنجامين بافار فرصتين، فيما أنقذ أوليفر كريستنين حارس هيرتا محاولتين من غنابري وكومان.
ونجح بايرن في افتتاح التسجيل في الدقيقة 69 عندما أرسل يوزوا كيميش تمريرة أمامية إلى غنابري الذي حولها بضربة رأس في المرمى.
وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف كومان الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من كيميش.
ووضع بايرن حدا لغيابه عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات، وخفف الضغط على مدربه توماس توخيلبعد خروج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

نجوم بايرن يحتفلون مع الجماهير بعد تحقيق أول فوز للفريق في المباريات الأخيرة

نجوم بايرن يحتفلون مع الجماهير بعد تحقيق أول فوز للفريق في المباريات الأخيرة

برلين يقترب من الهبوط

أما هيرتا برلين، الذي لم ينتصر في ميونيخ منذ موسم 1977-1978، فقد اقترب بشكل كبير من الهبوط للدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق ست نقاط خلف شتوتغارت صاحب المركز الخامس عشر، أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.
وتختتم منافسات الجولة الثلاثين اليوم بلقاء فولفسبورغ مع ماينز. 

ع.ح/ص.ش (د ب أ، رويترز)


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