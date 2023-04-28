بايرن يفوز على هرتا برلين ويستعيد صدارة الدوري من دورتموند

نجح نادي بايرن ميونيخ عصر اليوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023) في استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بالفوز على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 2- صفر على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ ضمن مباريات اليوم الأخير من الجولة 30 من البوندسليغا.
وحسم بايرن المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان في الدقيقتين 69 و79 . وارتفع رصيد بايرن ميونخ بذلك إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع بوخوم
1 / 1 في افتتاح منافسات المرحلة أمس الأول الجمعة.
وكانت المباراة باتجاه واحد في البداية إذ سعى بايرن لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، بينما اكتفى هيرتا بالدفاع والاعتماد على دودي لوكباكيو في الهجمات المرتدة.
وأضاع بايرن فرصة التقدم مرتين في الشوط الأول بعد إهدار ساديو ماني وبنجامين بافار فرصتين، فيما أنقذ أوليفر كريستنين حارس هيرتا محاولتين من غنابري وكومان.
ونجح بايرن في افتتاح التسجيل في الدقيقة 69 عندما أرسل يوزوا كيميش تمريرة أمامية إلى غنابري الذي حولها بضربة رأس في المرمى.
وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف كومان الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من كيميش.
ووضع بايرن حدا لغيابه عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات، وخفف الضغط على مدربه توماس توخيلبعد خروج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة.
نجوم بايرن يحتفلون مع الجماهير بعد تحقيق أول فوز للفريق في المباريات الأخيرة
برلين يقترب من الهبوط
أما هيرتا برلين، الذي لم ينتصر في ميونيخ منذ موسم 1977-1978، فقد اقترب بشكل كبير من الهبوط للدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق ست نقاط خلف شتوتغارت صاحب المركز الخامس عشر، أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.
وتختتم منافسات الجولة الثلاثين اليوم بلقاء فولفسبورغ مع ماينز.
ع.ح/ص.ش (د ب أ، رويترز)
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نادي بايرن ميونيخ..معشوق الجماهير البافارية
مما لا شك فيه أن حب رياضة كرة القدم ي يجري في دماء الكثير من سكان بافاريا، حيث يتمتع نادي بايرن ميونيخ البافاري، بشهرة محلية وعالمية أيضاً. إذ أنه أكبر نادي رياضي في ألمانيا، ورابع أكبر ناد لكرة القدم في العالم. فوز النادي البافاري لسادس مرة بكأس أبطال أوروبا (23 أغسطس آب 2020) على حساب باريس سان جيرمان، أطلق العنان لجماهير النادي بالاحتفالات في ميونيخ التي تتزين شوارعها ومحلاتها بأعلام معشوقها.
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أليانز أرينا ..الجوهرة الحمراء
ملعب أليانز أرينا Allianz Arena، يمتلكه نادي بايرن ميونيخ ويعتبر واحدا من أجمل ملاعب كرة القدم العالم وأكثرها استيعابا للجماهير حيث تتجاوز طاقته الإستيعابية 80 ألف متفرج. وافتتح سنة 2006 في مباريات كأس العالم التي نظمت بألمانيا. ويضم المركب الرياضي لأاليانز أرينا أكبر متحف للأندية في ألمانيا، يتيح للزوار رحلة مع الزمن بدء بتأسيس النادي في عام 1900 وحتى آخر نجاحاته.
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أكتوبر فيست
فساتين العصور الوسطى وسراويل الجلد حاضرة بشكل خاص في مهرجان "أكتوبر فيست". أكبر المهرجانات الشعبية في العالم، مع خيام البيرة وموسيقى الروك. يعود أصل هذا الاحتفال إلى أكثر من 200 عام وقد حاول البعض تقليده في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن الاحتفال الأصلي يعود إلى ميونيخ وحدها، حيث يزور المهرجان ستة ملايين شخص سنويا. هذا العام وبشكل استثنائي تقرر عدم تنظيم "اكتوبر فيست" بسبب جائحة كورونا.
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قرع الأجراس في مارين بلاتس
سماع قرع الأجراس في مركز مدينة ميونيخ لا ينبغي تفويته على أية حال، لا سيما في برج البلدية في مارين بلاتس، والذي يتكرر عرضه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. حيث تتراقص اللعب وعددها 32 لعبة مختلفة أمام المتجمهرين هناك.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
فندق Hofbräuhaus am Platzl
يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
الحديقة الإنجليزية
الحديقة الإنجليزية هي الرئة الخضراء للمدينة، بمساحة تناهز الـ 400 هكتار، وتعد واحدة من أكبر الحدائق في العالم. في الصيف يرتاد المصطافون جنبات الحديقة حيث يتمتعون بالمأكولات البافارية الشهية والدجاج المشوي داخل حديقة البيرة الواقعة بالقرب من البرج الصيني، كما أنهم يمارسون الرياضة على ضفاف البحيرات والجداول.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
جدول أمواج الثلج
حصل هذا الجدول الواقع في بداية الحديقة الإنجليزية في نهر "آيسباخ" على اسمه بجدارة وذلك لأن مياهه تكون بارة كالثلج حتى في فصول الصيف الحارة. ولا يخيف أسمه المغامرين بل أنهم يستمتعون بركوب الأمواج هناك فور بداية الموسم في نهاية شهر مايو/ أيار وقد يكون من المناظر المميزة الذي تمتاز به الحديقة هو ركوب الأمواج بفستان Dirndl الذي يمتاز به مهرجان "أكتوبر فيست"
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
حضارة المدينة
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )
قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
نماذج فنية
في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
عادات وتقاليد
أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
ميونيخ في زمن كورونا
رغم اجراءات الحجر الجزئي في ميونيخ يمكن زيارة مواقع سياحية عديدة شرط التقيد بتدابير الوقائية الصحية مثل الكمامات الاجبارية والمسافة الضرورية ومراعاة مواعيد الزيارة. في محلات التسوق والفضاءات التجارية يتعين أيضا انتظار طابور للدخول بالتناوب وفي بعض المحلات التجارية الكبيرة يتطلب الأمر التسجيل الاستظهار بكشف يظهر نتيجة سلبية لاختبار كورونا.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
سحر المدينة الخاص
بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة/ م.س